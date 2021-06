LA CITE SANS VERTU  

Des vivres destinés aux Personnes déplacées internes (PDI) suite aux violences terroristes, qui se retrouvent sur la place du marché. Cela paraît pour le moins incroyable. Et pourtant, c’est le constat fait à Bittou dans le Centre-Est où l’on dénombre plus d’un millier de déplacés. S’agit-il de l’œuvre d’agents indélicats des services de l’action humanitaire ? Ou est-ce les bénéficiaires eux-mêmes qui ont décidé d’injecter ces vivres dans le marché pour se faire des sous ? Autant de questions qui restent sans réponse. Mais quoi qu’il en soit, il sied de rappeler aux uns et aux autres que ces vivres ne sont pas destinés à la vente mais tout simplement à la consommation.

Ciceron

A lundi prochain !