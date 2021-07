LA CITE SANS VERTU  

Un maire qui se rend coupable d’un mariage illégal. C’est ce qui s’est passé dans la commune de Fô, du nom de cette bourgade située à une centaine de kilomètres de Bobo. De quoi s’agit-il exactement ? En effet, une dame qui a quitté son époux depuis une quinzaine de d’années, a abusé de l’état de faiblesse de ce dernier frappé par un AVC, pour obtenir un document de mariage et ce, avec la complicité du maire. Et tenez-vous bien, le mariage s’est déroulé en toute discrétion dans le cabinet privé du maire qui a accepté de jouer le jeu jusqu’au bout. C’est tout simplement irresponsable. Car, comment comprendre qu’une personne, délégataire du sceau de l’Etat, se permette pareille légèreté au point de compromettre sa carrière ? En tout cas, on espère que la sanction qui lui a été infligée par le juge, servira de leçon à d’autres apprentis sorciers.

Cicéron

A lundi prochain