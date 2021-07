LA CITE SANS VERTU  

Des commerçants véreux qui, non seulement, augmentent les prix des denrées de première nécessité et qui, comme si cela ne suffisait pas, trouvent moyen de diminuer la quantité de certains produits pour conditionner de nouveaux sacs. Tout cela dans le souci de se faire des sous et ce, alors même que beaucoup d’entre eux ne sont même pas à jour de leurs obligations fiscales. C’est tout simplement inadmissible, surtout au regard du contexte qui est le nôtre caractérisé par une crise humanitaire sans précédent provoquée par les violences liées au terrorisme avec leur lot de milliers de déplacés internes qui peinent à s’alimenter convenablement. En tout cas, il revient aux plus hautes autorités de veiller au grain pour que, dans le cas d’espèce , le malheur des uns ne fasse pas le bonheur des autres.

Cicéron

A lundi prochain !