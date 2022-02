LA CITE SANS VERTU

Un cambriolage dans un lieu de culte ! Cela paraît pour le moins ahurissant. Et pourtant, c’est ce qui s’est passé dans le village de Godin à Yako où des malfrats se sont introduits frauduleusement dans une église où ils ont emporté du matériel de sonorisation et une somme de 300 000 F CFA. Voyez-vous ? C’est la preuve, pour ceux qui en doutaient encore, que la morale a foutu totalement le camp dans notre pays. Car, on savait que les malfrats pouvaient se permettre tout sauf à imaginer qu’ils opéreraient dans un lieu de culte. Ont-ils seulement la peur de Dieu ?

Cicéron

A lundi prochain !