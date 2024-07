LA CITE SANS VERTU

La vie humaine est-elle encore sacrée dans notre pays ? Telle est la question que l’on ne peut s’empêcher de se poser quand on sait que pour un oui ou pour un non, il est possible de faire la peau à un tiers. D’où vient cette culture de la violence devenue une véritable menace pour la cohésion sociale ? Les Burkinabè sont-ils en train de perdre la raison ? Autant de questions auxquelles il est difficile d’apporter des éléments de réponse ; tant il y a péril en la demeure. En tout cas, il faut que les uns et les autres se ressaisissent et comprennent que nul n’a le droit de s’arroger le droit de vie ou de mort sur son prochain.

Cicéron

A lundi prochain !