LA CITE SANS VERTU

Pourquoi la mort est-elle devenue la chose si fréquente dans notre pays ? C’est la question que l’on ne peut s’empêcher de se poser quand on observe de très près ce qui se passe autour de nous. En effet, pour un rien, on tue ou on attente à la vie de l’autre là où une solution pouvait être facilement trouvée par le dialogue. En fait, tout se passe comme si l’on vivait dans une jungle où la vie humaine a perdu totalement son caractère sacré ; tant certains pensent détenir le droit de vie et de mort sur les autres. Voyez-vous ? Franchement, il faut que les uns et les autres se ressaisissent. Car, à l’allure où vont les choses, nous courons tous à notre perte si le respect de la vie humaine continue d’être bafoué.

Cicéron

A lundi prochain !