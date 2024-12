LA CITE SANS VERTU

Des individus qui, on ne sait pour quelle raison, s’attaquent à la tradition et aux confessions religieuses, sur les réseaux sociaux. La pratique est si courante que l’on s’interroge sur les intentions réelles des auteurs de ce genre de publications. Tout se passe, en effet, comme si certains n’ont pas encore pris toute la mesure de la situation difficile que vit notre pays au point qu’ils en rajoutent avec des comportements répréhensibles. En tout cas, il faut que les uns et les autres comprennent que notre pays sera ce que nous voulons qu’il devienne. D’où la nécessité de promouvoir, par nos faits et gestes, la paix et la cohésion sociale.

Cicéron

A lundi prochain !