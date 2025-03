LA CITE SANS VERTU

Le respect des aînés, il faut le reconnaître, n’est plus la chose la mieux partagée dans notre pays. A preuve, on voit des mectons qui, pour des raisons qu’eux-mêmes ignorent, passent leur temps à invectiver des personnes âgées qu’ils devraient pourtant considérer comme des grands-pères. Certes, de tels agissements sont pour le moins condamnables. Mais force est de reconnaître que certains aînés, pour ainsi dire, méritent aussi le traitement qui leur est réservé ; tant ils font montre parfois d’irresponsabilité et de légèretés à nulles autres pareilles. Voyez-vous ? Pour le respect dû à son rang et à son âge, il y a des choses qu’il faut, à tout prix, éviter au risque de se faire parfois ridiculiser.

Cicéron

A lundi prochain !