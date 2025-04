LA CITE SANS VERTU

Pourquoi les Burkinabè sont-ils méchants ? C’est la question que l’on ne peut s’empêcher de se poser au regard du comportement des uns envers les autres ? En effet, il y en a qui, et Dieu seul sait s’ils sont très nombreux, prennent du plaisir à se délecter de l’échec ou du malheur des autres. Et ils ne s’en cachent pas puisqu’ils le manifestent ostensiblement. Par contre, lorsqu’il s’agit d’un cas de succès des autres, ils en deviennent malades. C’est à croire s’ils se prennent pour l’Alpha et l’Oméga de l’existence humaine. Heureusement qu’il existe un Tout-puissant qui définit et oriente les choses, selon sa volonté, rappelant ainsi aux uns et autres qu’ils sont mortels.

Cicéron

A lundi prochain