LA CITE SANS VERTU

Il y a des gens qui ne font pas partie du personnel soignant, mais qui écument régulièrement les centres de santé dans le but d’arnaquer les patients et leurs accompagnateurs. En effet, certains, parmi ces individus sans foi ni loi, en profitent pour chaparder les usagers tandis que d’autres, se faisant passer pour des agents de santé, abusent de la bonne foi des patients avant de disparaître dans la nature, en rajoutant ainsi à la souffrance des victimes. Voyez-vous ? Certains, pour se faire des sous, sont prêts à tout si fait qu’ils deviennent insensibles même face à des situations qui l’exigent. Mais ils oublient ou feignent d’oublier que la friponnerie est un chemin sans issue. Car, comme le dit si bien un adage de notre terroir, « s’il est vrai que Dieu aime le voleur, il aime encore plus la victime ».

Cicéron

A lundi prochain !