LA CITE SANS VERTU

S’il y a un secteur où la morale a complètement foutu le camp, c’est bien le domaine de la santé. En effet, il s’y est développé des deals et rackets au point que l’on ne sait plus désormais à quel agent se fier, tant le mercantilisme semble avoir pris le pas sur tout ou presque. Il faut dire que ceux qui s’adonnent à ces pratiques indécentes pour ne pas dire illicites, sont des gens qui ont prêté serment de sauver des vies. Franchement, ça ne fait pas sérieux. Car, la santé est un secteur si sensible qu’il ne faut pas le laisser entre les mains de dealers qui voient tout en argent. Les autorités sanitaires gagneraient donc à taper du poing sur la table.

Cicéron

A lundi prochain