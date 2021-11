LA MISSIVE A MON ONCLE

C’est avec le cœur meurtri que je t’écris cette lettre. En effet, je suis très peiné par le drame d’Inata survenu le 14 novembre dernier, qui a fait 53 morts dont 49 gendarmes, dans le Sahel, chez vous. A cela est venue s’ajouter l’attaque du 22 novembre qui a fait 19 morts dont 9 gendarmes. Cela est tout simplement révoltant et je comprends entièrement la colère des populations burkinabè. Certes, la situation est très difficile mais vous ne devez pas baisser les bras car la lutte contre le terrorisme sera longue. Que les âmes des disparus reposent en paix et que Dieu console les familles des victimes. Beaucoup de courage à vous au Faso. Cher oncle, tu sais que la lutte contre le terrorisme fait aussi partie des priorités, ici chez nous, en Côte d’Ivoire qui subit des attaques terroristes, surtout dans sa partie Nord. Eh bien, au regard de l’urgence de l’heure, le président Alassane Ouattara a annoncé, le 22 novembre dernier, le recrutement de 10 000 soldats d’ici 2024. Mais déjà, dès l’année prochaine, c’est-à-dire en 2022, 3 000 éléments viendront renforcer les rangs de l’armée. Cette mesure permettra sans doute de résoudre le problème d’insuffisance de soldats, de favoriser le rajeunissement des effectifs et de compenser les départs à la retraite. Il faut noter que l’armée ivoirienne souffrait d’un nombre pléthorique d’officiers et de sous-officiers. Ce sera donc une bouffée d’oxygène pour le pays, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Un recrutement de 10 000 soldats sur 3 ans, annoncé

Il faut donc saluer cette décision prise par le gouvernement et, partant, le chef de l’Etat qui a regagné Abidjan le 21 novembre, après un séjour d’une dizaine de jours à Paris où il a pris part à la célébration du 75e anniversaire de l’UNESCO. Cher oncle, cette annonce de recrutement pléthorique n’est pas anodine en ce sens qu’elle intervient au lendemain de la 41e réunion du Comité des chefs d’état-major de la CEDEAO, tenue les 17 et 18 novembre derniers, à Abidjan. La reconfiguration de l’opération Barkhane et ses possibles conséquences dans la sous-région, toujours en proie à des attaques terroristes récurrentes, étaient au menu de la rencontre des haut-gradés des différentes armées ouest-africaines. Espérons que cette rencontre permettra de faire réellement bouger les lignes dans ce contexte d’insécurité grandissante où les populations souffrent le martyre du fait des forces du mal. Cher oncle, pendant que Alassane Ouattara faisait son annonce, son Premier ministre, Patrick Achi, lui, s’envolait pour Dubaï aux Emirats Arabes Unis, aux côtés de la délégation ivoirienne devant prendre part à Expo Dubaï 2020, une rencontre d’affaires internationale qui se déroule du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Placée sous le thème : ” Connecter les esprits, construire le futur”, la rencontre enregistrera la participation de 25 millions de visiteurs provenant de 190 pays. Une Journée nationale et un Forum économique entièrement dédiés à la Côte d’Ivoire, sont prévus pour faire la promotion économique et socioculturelle du pays. Au cours de cette rencontre, le Chef du gouvernement et sa délégation vont « vendre » la destination Côte d’Ivoire, à travers le thème : « Construire en Côte d’Ivoire, le chemin de la nouvelle Afrique ». C’est sur cette note que je te dis au revoir. A bientôt et que Le Tout-Puissant nous sauve!

Ton neveu