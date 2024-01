MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Comme tu peux l’imaginer, l’actualité, ici, chez nous, en Côte d’Ivoire, c’est la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui bat son plein depuis le 13 janvier. C’est dans la ferveur totale que les Ivoiriens croquent à pleines dents cette grand-messe du football africain. En tout cas, tout a été mis en œuvre par les autorités afin d’offrir une fête inoubliable à tous ceux qui ont fait le déplacement de « Babi », autre surnom de la Côte d’Ivoire. Et la preuve a été donnée lors de la superbe cérémonie d’ouverture de la CAN le 13 janvier dernier, au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé qui a connu la présence du chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, de ses homologues bissau-guinéen, Umaro Sissoko Embalo et ghanéen, Nana Akuffo Addo et des sommités mondiales du football. Pour une cérémonie d’ouverture, riche en couleurs, c’en a vraiment été une ; tant le spectacle a été magnifique, et féérique ! En tout cas, tous s’accordent à dire que le pays a relevé avec maestria ce défi. Et ce n’est pas tout car juste après ladite cérémonie d’ouverture, il y a eu le match d’ouverture ayant opposé le pays hôte, la Côte d’Ivoire, à la Guinée Bissau. Cette rencontre qui s’est soldée par la victoire des Eléphants de Côte d’Ivoire (2 buts à 0), a accentué davantage l’euphorie des Ivoiriens. Pour des avertis du ballon rond, même si les Eléphants ont bien entamé leur entrée avec cette victoire qui envisage la suite de la compétition avec un optimisme encourageant, il reste qu’ils ne rassurent pas. De l’avis de ces professionnels du football, les poulains du sélectionneur Jean-Louis Gasset ont assuré le service minimum face à un adversaire de petit calibre, et il leur faudra justifier leur bonne santé face aux Super Eagles du Nigeria, le 18 janvier prochain, pour prouver qu’ils ont de la poigne.

51 points de vente de billets ouverts pour résoudre la question de la billetterie en ligne

En attendant cette confrontation prévue pour demain, il faut résoudre la question des stades non pleins ou souvent vides lors des matchs. En effet, du match d’ouverture et juste 48 heures après, plusieurs matchs se sont déroulés dans des stades pas totalement pleins alors que le comité d’organisation de la CAN (COCAN) avait avancé, des jours auparavant, des statistiques d’un « sold out ». Une situation qui a suscité des interrogations au sein de l’opinion. Interpelé sur la question, le Premier ministre, Beugré Mambé qui était, le 15 janvier 2024, dans les tribunes du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro pour suivre le premier match de la poule C, entre le Sénégal et la Gambie, a promis des solutions aux problèmes liés à la disponibilité des billets d’accès aux stades, et ce, dans les plus brefs délais. « On a remarqué que lors des premiers matchs, beaucoup de problèmes ont été posés. Nous prenons le problème en main et vous verrez les résultats dans les 48 heures », a rassuré le chef du gouvernement qui a promis de “suivre la qualité de toutes les prestations” dans toutes les localités abritant des compétitions. Quant à la Confédération africaine de football (CAF) et au comité d’organisation de la CAN (COCAN), conscients de la forte demande sur la plateforme de billetterie en ligne et des difficultés engendrées, ils ont, dans un communiqué, encouragé les populations à se rendre dans les points de vente physiques pour acquérir leurs billets. A ce titre, 51 points de vente ont été ouverts sur tout le territoire national pour résoudre le problème. Il le faut impérativement ! En attendant, les matchs se poursuivent et ce que l’on retient, après les premiers joués, c’est qu’il n’y a pas de petites équipes. Car de petits calibres ont donné, par moments, du fil à retordre aux équipes dites favorites. Bonne chance à tous les pays participants et que le meilleur gagne !

C’est là que je m’arrête. Au revoir et à bientôt !

Ton neveu