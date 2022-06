LA MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Je vous souhaite une excellente semaine même si je sais que c’est le désespoir et l’amertume au Faso, après ce énième drame survenu dans la nuit du 10 au 11 juin dernier, à Seytenga. Je sais qu’aucun mot ne pourra soulager votre douleur et tout ce que je peux dire, c’est de vous armer de beaucoup de courage et on espère que Le Tout-Puissant mettra fin à l’hécatombe que vous vivez depuis maintenant 7 ans. Cela dit, chez nous, en Côte d’Ivoire, ce qui fait l’actualité, c’est cette annonce faite par la ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, le 20 juin dernier, à l’occasion de la Journée mondiale du réfugié. Elle a indiqué que le pays mettait fin à l’exil des réfugiés ivoiriens, à partir du 30 juin prochain. Ainsi, tous les Ivoiriens exilés doivent regagner le bercail avant cette date au risque de ne plus bénéficier du statut de réfugié ivoirien. Selon les informations, ils sont plus de 350 000 Ivoiriens qui avaient fui le pays en raison des crises postélectorales. Mais à ce jour, 310 000 d’entre eux sont rentrés en Côte d’Ivoire et il ne reste qu’environ 12 à 13 000 dans les pays d’accueil. Et à en croire le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, ceux qui ont décidé de rester dans leur pays d’accueil pour diverses raisons, feront l’objet d’accompagnement afin d’acquérir des documents administratifs pour la résidence permanente dans ces pays d’accueil.

Les premiers pèlerins se sont envolés le 19 juin, pour Médine

Pendant que l’on annonçait la fin du statut de réfugié ivoirien, le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, lui, prenait part, par visioconférence, à la réunion du Bureau de la Conférence de l’Union africaine (UA), à laquelle ont assisté les présidents sénégalais, Macky Sall, et ukrainien, Volodymyr Zélensky. Cher oncle, l’autre actualité, c’est le départ, le 19 juin dernier, des premiers pèlerins ivoiriens pour Médine, en Arabie Saoudite. Ils sont au total 413 candidats au Hadj 2022, qui se sont envolés pour la Terre Sainte, pour observer ce 5e pilier de l’Islam. Pour le hadj 2022, la Côte d’Ivoire a bénéficié d’un quota de 4 527 pèlerins, contre un effectif de 9 000 en 2020; lequel effectif n’a pas pu effectuer le voyage parce que le pèlerinage avait été annulé à cause de la pandémie de Covid-19. Nous leur souhaitons un très bon hadj. Cher oncle, parlant de Covid-19, même si certains pensent que la maladie est derrière nous, ce n’est pas le cas. En effet, 19 nouveaux cas ont été enregistrés le 20 juin dernier; ce qui portait le nombre total de cas confirmés, à cette date, à 82 743 dont 81 809 personnes guéries, 802 décès et 132 cas actifs. Ce qui appelle tout un chacun à la prudence. C’est sur cette note que je m’arrête. Au revoir et à bientôt! Qu’Allah veille sur nous!

Ton neveu