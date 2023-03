LA MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

C’est assurément un sale temps pour les cadres et militants du Parti des peuples africains de Côte d’Ivoire (PPA-CI), parti de Laurent Gbagbo. Pour cause : en l’espace d’un mois, le Secrétaire général dudit parti, Damana Pickass, était pour la 2e fois, devant le juge d’instruction du 10e cabinet du tribunal d’Abidjan avec son co-accusé, Ipko Lagui, le fédéral PPA-CI de Yopougon. On ignore les mobiles de cette convocation mais après y avoir répondu, ils sont rentrés chez eux. On se souvient que le 24 février dernier, M. Pickass avait été inculpé à l’issue de son audition pour des faits portant sur l’attaque du camp militaire d’Abobo. Début mars dernier, 26 militants dudit parti, arrêtés lors de l’audition de M. Pickass, avaient été condamnés à 24 mois de prison ferme. En tout cas, cette nouvelle convocation de Damana Pickass intervient alors que le parti est en pleins préparatifs de sa fête de la renaissance, prévue du 31 mars au 1er avril prochains. Face à la situation, le porte-parole, Justin Koné Katinan a, le 16 mars dernier, dénoncé le « harcèlement judiciaire » dont sont victimes les cadres et militants du PPA-CI. « Nous dénonçons avec fermeté, l’instrumentalisation, à des fins politiques, de l’appareil judiciaire par le pouvoir et le RHDP », a-t-il soutenu.

Mais bien avant cette fête de la renaissance du PPA-CI, il y aura le 7e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), le 30 mars prochain.

Le 7e congrès extraordinaire du PDCI-RDA prévu le 30 mars prochain

A quelques jours de ce rendez-vous très important pour le parti, son président, Henri Konan Bédié, a procédé, le 20 mars dernier, à la nomination de plusieurs figures de proue pour préparer et organiser ce congrès extraordinaire. Quand on sait que le parti traverse une crise interne depuis un certain temps, on se demande bien ce qui va en sortir. En tout cas, ce congrès sera celui de la consolidation du parti ou de sa dislocation. C’est le wait and see donc !

Cher oncle, l’affaire de matériel d’équipement militaire offert par la Côte d’Ivoire au Burkina, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, fait des vagues sur les bords de la lagune Ebrié. Ce don reçu courant février dans la plus grande discrétion, serait composé, selon des sources médiatiques, d’une cinquantaine de véhicules pick-up de type « Azawad », de 1 000 fusils d’assaut AK47 et de 100 000 munitions, le tout estimé à plus de 2 milliards de F CFA. Vrai ou faux ? Je ne saurais quoi dire mais une source officielle ivoirienne qui a confirmé l’information, a indiqué que le don a été fait suite à une demande adressée par les autorités burkinabè à leurs homologues ivoiriennes. Dans le principe, cela est une bonne chose. Car, la culture africaine nous enseigne de toujours voler au secours d’un voisin en difficulté. Mais ce que l’on ne comprend pas, c’est l’omerta qui entoure ce don, tant du côté de la Côte d’Ivoire que du Burkina. L’affaire ayant désormais été ébruitée, peut-être qu’on en saura davantage dans les jours à venir.

C’est là que je m’arrête. Au revoir et que Dieu nous sauve !

Ton neveu