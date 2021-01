LA MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

J’ai suivi de près la composition du nouveau gouvernement burkinabè. Tout comme toi, je souhaite le meilleur à ce gouvernement et que Dieu le guide dans sa mission. Chez nous, ici en Côte d’Ivoire, ce sont les politiciens qui n’ont pas encore fini avec leurs bagarres politiciennes. En effet, alors que les élections législatives sont prévues pour le 6 mars prochain, et que l’opposition avait décidé d’aller en rangs serrés, voilà qu’elle est sortie, le 14 janvier dernier, pour demander le report du scrutin. Argument avancé : la coalition des partis et groupements politiques de l’opposition estime que le délai pour préparer ces élections est très court, contrairement aux années antérieures. Elle demande donc le report du scrutin afin de permettre aux partis de mieux se préparer. « Ce chronogramme est difficile à appliquer parce que les années passées, 2016, 2018, on a eu environ 80 jours pour préparer les élections, alors que cette fois-ci, nous avons une vingtaine de jours », a affirmé le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), chargé des élections, Roland Adiko. Les autorités vont-elles accéder à cette requête? Pas si sûr en ce sens que les dépôts des dossiers prennent fin ce 20 janvier à 18h. Mieux, les autorités ne se sont pas encore prononcées sur la question.

Mais en plus de la demande de report, il y a le fait que cette coalition ira à ces élections, désunie au regard des différentes sorties de chaque parti politique. En effet, le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), le parti de Blé Goudé, a décidé de se retirer de la plateforme de l’opposition et de suspendre sa participation aux législatives du 6 mars 2021 avec ladite plateforme. Le mouvement de Guillaume Soro, Générations et peuples solidaires (GPS), a, lui aussi, indiqué qu’il n’y participerait pas.

Les Eléphanteaux vainqueurs de l’édition 2021 du tournoi UFOA B

Le Front populaire ivoirien (FPI) tendance Affi N’Guessan, pour sa part, s’en est pris vertement au PDCI et à Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), plateforme composée des partisans de Gbagbo, les accusant de « s’entendre dans leur coin sur la répartition des candidatures et de l’avoir mis à l’écart des discussions ». Comme tu peux le constater, tout ceci n’augure rien de bon alors qu’on espérait que cette fois-ci, l’opposition, tirant leçon de la présidentielle passée, serait plus qu’unie pour affronter le parti au pouvoir. C’est bien dommage et on peut affirmer qu’avec cette situation, c’est le parti au pouvoir et ses alliés qui se frottent les mains.

Cher oncle, la nouvelle année a mal démarré pour les Casques bleus ivoiriens de la Mission de l’ONU au Mali (MINUSMA). En effet, un convoi de ces Casques bleus a été attaqué le 13 janvier dernier, au cours d’une opération de sécurité sur l’axe Douentza (centre)- Tombouctou. Un des véhicules du convoi a explosé lors de son passage sur un Engin explosif improvisé (IED). Malheureusement, trois soldats sont morts sur-le-champ et 4 autres blessés. Mais un des blessés est décédé le lendemain de l’incident. Dans la foulée, le Chef d’état-major général des armées, Lassina Doumbia, s’est rendu à Tombouctou pour témoigner de la compassion de tout le peuple ivoirien mais également remonter le moral des troupes. Que ces soldats reposent en paix!

Cher oncle, tournons cette page triste pour ouvrir une autre plus gaie. Les Eléphanteaux de Côte d’Ivoire ont remporté l’édition 2021 du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) dans la zone B.

Ils ont battu, en finale, l’équipe U-17 du Nigeria par le score de 3 à 2, le 18 janvier dernier, au Togo. Avec cette victoire, la Côte d’Ivoire se qualifie pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U-17 prévue au Maroc au mois de mars prochain.

C’est sur cette note que je te dis au revoir. A bientôt et que Dieu nous garde.

Ton neveu