LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Soutien à des malades : merci au PDG de Coris Holding !

Cent millions de F CFA ! C’est le pactole qu’a déboursé le PDG de Coris Holding, Idrissa Nassa, pour soutenir la campagne de chirurgie cardiaque qui s’est ouverte au CHU de Tengandogo. Ce geste, ô combien salutaire, contribuera, du moins on l’espère, à sauver la vie à 25 malades programmés pour subir l’opération. C’est le lieu donc de rendre un hommage appuyé à Coris Bank International et à son PDG qui ont fait œuvre utile. Si seulement, d’autres bonnes volontés, et Dieu seul sait s’il en existe, pouvaient leur emboiter le pas…

COUP DE GUEULE

Attaque d’une mosquée à Douroula : l’aveuglement !

Des hommes armés, venus d’on ne sait où, ont pris pour cible la mosquée de Douroula dans la Boucle du Mouhoun. Les faits se sont déroulés le 19 juillet dernier. Et le bilan, encore provisoire, fait état d’un fidèle tué et trois autres blessés. Voyez-vous ? Ce n’est pas la première fois qu’un lieu de culte fait l’objet d’attaque dans notre pays. Les cas sont si légion qu’ils finissent par convaincre même les plus sceptiques, que ceux qui nous attaquent, sont des gens sans foi ni loi, qui n’agissent au nom d’aucune religion. Leurs faits et gestes ne sont que l’expression d’un aveuglement suicidaire.