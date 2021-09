LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Installation de cameras de surveillance : la CIL doit veiller au grain

La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) veut mettre de l’ordre dans l’installation des caméras de surveillance et ce, afin de prévenir toutes dérives liées à la violation de l’intimité des uns et des autres. Ce qui est une très bonne chose en soi quand on sait qu’ils sont nombreux qui ne savent même pas que l’installation des caméras de surveillance, fait l’objet d’une autorisation de la part des structures compétentes sous peine de sanctions pénales ou pécuniaires. C’est dire si la CIL doit veiller au grain !

COUP DE GUEULE

Vente du thé de mauvaise qualité : haro sur les criminels en bande organisée !

Des résidus de pesticides retrouvés dans du thé vendu sur le marché au Burkina Faso ! Tels sont les résultats d’une étude menée dans le cadre d’une thèse de doctorat qui, faut-il le dire, suscitent des appréhensions ; tant il se pose là un sérieux problème de santé publique. Quand on sait que le Burkina ne produit pas de thé, on ne peut s’empêcher de se poser une question : comment ce thé de mauvaise qualité importé, a-t-il pu échapper aux services de contrôle pour se retrouver sur le marché ? C’est la preuve qu’il existe des failles qu’il convient de corriger afin de protéger la santé des consommateurs que nous sommes. Il urge de traquer et sanctionner tous ces individus véreux agissant en bande organisée, qui mettent en péril la santé des autres.