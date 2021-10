LA SEMAINE DE RAOGO  

Coup de gueule : haro sur les étudiants vendeurs de drogue !

Quatre étudiants viennent d’être condamnés à 2 ans de prison et à une amende d’un million de F CFA, le tout ferme, par le Tribunal correctionnel de Bobo-Dioulasso pour des faits de cession illicite de drogue. Voilà un comportement qu’il faut bannir sans barguigner. Au lieu de se consacrer entièrement à leurs études, ces étudiants ont préféré se livrer à une activité dont les conséquences sont lourdes pour la société. Heureusement qu’ils viennent de l’apprendre à leurs dépens. En attendant qu’ils aillent méditer sur leur sort en prison, on peut dire haro sur ces étudiants vendeurs de drogue !

Coup de cœur : chapeau bas à l’Association Zoodo !

L’association Zoodo a offert, le 7 octobre 2021, du matériel agricole aux producteurs et productrices de Gobila et Roumtenga dans la commune de Yako. Ce matériel permettra, à coup sûr, aux producteurs et productrices, de faire la récupération des terres dégradées. C’est dire si c’est un acte de charité qu’il convient de louer à sa juste valeur. En tout cas, chapeau bas à l’association Zoodo !