LE PROCUREUR DE LA CPI A KINSHASA : La Justice réussira-t-elle là où la diplomatie a échoué ?

Après son appel à témoins lancé en début du mois en cours en vue de faire la lumière sur les crimes perpétrés à Goma, dans le Nord-Kivu, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) est en séjour à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC). Il n’y est pas allé pour recevoir un colis, mais plutôt pour apporter sa contribution en vue de la résolution de la crise qui secoue la partie orientale du pays. Autrement dit, Karim Khan, puisque c’est de lui qu’il s’agit, entend, par cette visite, mettre en garde tous les auteurs des crimes commis dans le Nord-Kivu. La Justice réussira-t-elle là où la diplomatie a échoué ? La question reste posée. En effet, le procureur de la CPI, durant son séjour à Kinshasa, rencontrera, tour à tour, le chef de l’Etat, Félix Tshisékédi, des membres du gouvernement et la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies, et cela, afin de réunir des éléments de preuves devant lui permettre d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes dans le Nord-Kivu.

On espère que les nouveaux facilitateurs parviendront à débloquer la situation

Mais pourra-t-il véritablement démêler l’écheveau dans la mesure où Kinshasa se trouve à mille lieues de Goma où se sont déroulés les événements et où, sauf erreur ou omission, il n’est pas prévu une escale du parquetier de la Justice internationale ? L’idéal aurait voulu que Karim Khan, pour une bonne administration de la Justice, se rendît sur les lieux. Toute chose qui lui aurait permis de constater de visu l’ampleur des dégâts et d’en récolter certains indices matériels qui, avec le temps, finiront par disparaître ou par être gommés par ceux qui n’ont pas intérêt à ce que justice soit rendue aux victimes. Mais en se calfeutrant dans la capitale, il n’est pas exagéré de dire que Karim Khan est en villégiature à Kinshasa. C’est ce qui fait dire à certains observateurs que cela n’aura aucun impact sur le M23 qui, comme si de rien n’était, continue sereinement sa progression dans le Kivu qui est désormais sous coupe réglée. Du reste, il faut même craindre que la démarche du procureur de la CPI, contrairement à ce que pensent les autorités congolaises, ne provoque l’effet inverse, c’est-à-dire qu’elle ne contribue à radicaliser les rebelles qui pourraient ainsi précipiter les choses en déferlant sur Kinshasa. Ce n’est pas impossible dans la mesure où quand ils ne détalent pas dès le premier coup de feu des rebelles, bien des soldats congolais rejoignent avec armes, bagages et minutions, les rangs de l’ennemi. Et cela, le président Félix Tshisekadi lui-même le reconnaît quand il parle de trahisons au sein des Forces armées congolaises qu’il promet d’ailleurs de réorganiser dans les jours ou mois à venir. Y parviendra-t-il dans la mesure où le temps presse ? En tout cas, en bombant le torse tout en se refusant à négocier avec le M23, Tshisekédi, faut-il le reconnaître, joue gros. A preuve, le rapport des forces, sur le terrain, n’est pas en sa faveur. A cela s’ajoute le fait que toutes les tentatives de médiations, de Luanda à Dar-es-Salam en passant par Nairobi, ont échoué.

Le procureur de la CPI dispose de très peu de marge de manœuvre pour faire bouger les lignes

Peut-il en être autrement quand on sait que Paul Kagame accusé de soutenir le M23, et son homologue congolais ne veulent pas se voir même en peinture ? Cette forme de détestation mutuelle, pour ainsi dire, complique davantage la situation et annihile tous les efforts en vue d’une sortie de crise. On espère, toutefois, que les nouveaux facilitateurs que sont le Kényan Uhuru Kenyatta, le Nigérian Olusegum Obasanjo et l’Ethiopien Hailemariam Desalegn Boshe, mandatés par la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), parviendront à débloquer la situation en travaillant non seulement à concilier les différentes positions, mais aussi en restaurant la confiance entre les parties prenantes au conflit. En tout cas, c’est tout le mal qu’on leur souhaite même si l’on reconnaît que la mission sera des plus difficiles. Quant au procureur de la CPI, il est certes dans son rôle en cherchant à faire la lumière sur les crimes commis à Goma. Mais au regard du contexte, force est de reconnaître qu’il dispose de très peu de marge de manœuvre pour faire bouger les lignes. En fait, on le sait, si les autorités congolaises poussent à la roue, c’est parce qu’elles espèrent que l’action de la CPI contribuera à freiner les ardeurs du M23 et ses soutiens. Ce qui n’aurait pas été le cas si l’ouverture des enquêtes qu’elles appellent de tous leurs vœux, était dirigée contre les FARDC. On l’a déjà vu sous d’autres cieux où la CPI a eu de la peine à investiguer sur des faits de crimes, quand elle n’était pas tout simplement éconduite par les pouvoirs publics qui, pour noyer les affaires d’Etat, préfèrent la mise en place de commissions d’enquête indépendante.

« Le Pays »