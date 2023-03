L’ONCLE AU NEVEU

Cher neveu,

Les 8-Mars se suivent mais ne se ressemblent pas. La preuve a été donnée, cette année, au Burkina où la fête a été célébrée dans la plus grande sobriété. Pas de djandjoba ni de pagne officiel du 8-Mars, comme on a l’habitude de le voir. En lieu et place de tout le tintamarre qu’il y avait autour de cette fête, plusieurs actions ont été entreprises par des organisations féminines en faveur des femmes déplacées internes, contexte national oblige. Et cela est à l’honneur de ces associations qui ont marqué un temps d’arrêt, ce jour-là, pour réfléchir sur les conditions de vie des femmes vulnérables, notamment les déplacées internes. On espère que la crise multidimensionnelle que traverse le pays, sera un lointain souvenir dans un avenir proche, pour le bonheur de tous les Burkinabè, où qu’ils se trouvent. Une dynamique dans laquelle se sont inscrites les autorités de la transition. En effet, suite aux violences dont sont victimes les Noirs en Tunisie depuis quelque temps, le gouvernement a décidé du rapatriement volontaire de tous les Burkinabè désirant regagner la mère-patrie. A cet effet, un vol spécial a été programmé pour la matinée de ce mercredi 15 mars, à Tunis, en vue du rapatriement des 128 Burkinabè résidant en Tunisie. Ils seront sûrement accueillis à leur arrivée par les autorités en vue de leur apporter tout le soutien moral dont ils ont besoin après le cauchemar qu’ils ont vécu en terre tunisienne.

Plus de 16 milliards de F CFA dépensés irrégulièrement

Cher neveu, l’actualité, c’est aussi ces audits réalisés par l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) à la Présidence du Faso, à la Primature et à l’Assemblée nationale. En effet, ces audits qui étaient très attendus par bon nombre de citoyens, ont été rendus publics le 9 mars dernier. Il ressort qu’il y a eu des irrégularités dans la gestion des ressources financières et comptables de ces trois institutions, lesquelles irrégularités ont occasionné un préjudice financier de plus de 16 milliards de F CFA à l’Etat. Et c’est l’Assemblée nationale qui vient en tête avec plus de 13 milliards de F CFA dépensés irrégulièrement, notamment dans les domaines de la commande publique, des comptes de dépôts, la gestion des missions, la gestion des rétributions spécifiques. Selon le Contrôleur général d’Etat de l’ASCE-LC, l’incidence financière des irrégularités constatées à la Primature, s’élève à environ 2 milliards de F CFA et quant à la Présidence du Faso, elle se chiffre à 695 737 022 F CFA. En tout cas, le Contrôleur général d’Etat a indiqué que ces rapports feront l’objet de renseignements judiciaires, de saisine de la Cour des comptes pour les faits pouvant être qualifiés de faute de gestion et de saisine du ministre en charge des finances pour la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents mis en cause dans les trois institutions. Pas de temps à perdre puisqu’une note de la direction de la communication de l’ASCE-LC, a fait savoir que les procédures tendant au recouvrement des sommes irrégulièrement dépensées, ont été déjà engagées. Ce qui pourrait faire rentrer un peu de sous dans les caisses du Trésor public, dans un contexte de vaches maigres. Et c’est tant mieux !C’est sur cette note que je te dis au revoir et à bientôt. Excellente suite de semaine et que Le Tout-Puissant veille sur nous.

Ton oncle