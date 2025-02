L’ONCLE AU NEVEU

Cher neveu,

Le mois de janvier s’en est allé avec son lot de galère et autres difficultés. Depuis quelques jours, nous avons entamé le second mois de l’an de grâce 2025. Puisse celui-ci nous sourire ! Cela dit, tout comme le mois de janvier qui relève du passé, les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) composés du Burkina, du Mali et du Niger, ont aussi définitivement dit “adieu” à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En tout cas, ils ont célébré les “obsèques” de l’institution sous-régionale, le 28 janvier dernier, dans plusieurs villes du pays, à l’occasion du 1er anniversaire du retrait des trois pays. Que ce soit à Ouagadougou ou à l’intérieur du pays, ils étaient nombreux, les citoyens qui sont sortis manifester leur joie. A la Place de la nation de Ouagadougou où ils étaient réunis, les pourfendeurs de la CEDEAO ne sont pas allés avec le dos de la cuillère pour vilipender l’institution. Et le refrain sur toutes les lèvres était : “ La CEDEAO s’est détournée de la vision de ses pères fondateurs” pour devenir “ une institution fantoche à la solde de l’impérialisme”. Un refrain entonné par le Premier ministre, Jean-Emmanuel Ouédraogo, accompagné d’une délégation ministérielle, qui s’est rendu sur les lieux pour apporter le soutien du chef de l’Etat aux manifestants. Pour le chef du gouvernement, “ la CEDEAO est une des cordes de notre asservissement, qui a été coupée” grâce à la vision des trois présidents de la Confédération de l’AES. A son avis, une des cordes a certes été coupée, mais il faudra être vigilant pour déjouer tous les pièges des “ennemis internes et externes”.

Les réalisateurs burkinabè invités à accompagner le Comité d’organisation du FESPACO 2025

Face à une foule gonflée à bloc, Jean Emmanuel Ouédraogo a rassuré que les présidents Traoré, Tiani et Goïta tiennent toujours fermement la hache et couperont “sans état d’âme”, toutes les autres cordes d’asservissement.

En attendant d’en finir avec toutes ces cordes, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), lui, est déjà à nos portes. A un peu plus de deux semaines de la tenue de ce grand rendez-vous du cinéma africain, le département en charge de la culture est à pied d’œuvre. En effet, après avoir sollicité les bénédictions du Mogho Naaba pour la bonne marche de l’événement, dans la matinée du 31 janvier, le ministre en charge de la culture s’est entretenu avec les réalisateurs burkinabè dont les films sont en compétition. Tout en félicitant ces réalisateurs pour leurs différentes nominations, le ministre Gilbert Ouédraogo les a exhortés à faire corps avec le Comité d’organisation pour la réussite de l’évènement. Le même appel a été lancé par le ministre à l’endroit de tous les Burkinabè, lors de la montée des couleurs, le 3 février dernier, à l’Hôtel administratif de Ouagadougou. Pour rappel, l’édition 2025 se tiendra du 22 février au 1er mars prochain.

Cher neveu, les Etalons connaissent désormais leurs adversaires au premier tour de la CAN Maroc 2025. En effet, à l’issue du tirage au sort intervenu le 27 janvier dernier, au Maroc, ils se retrouvent dans le groupe E en compagnie de l’Algérie, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Quelles sont leurs chances de franchir le premier tour? Les commentaires vont bon train et il va falloir attendre le 24 décembre 2025, date à laquelle le Burkina ouvrira le bal contre la Guinée équatoriale, pour avoir la réponse.

Sur ce, je te dis au revoir. Que Dieu nous protège !

Ton oncle