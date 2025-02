LUTTE CONTRE L’ABSENTEISME DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE : Seule comptera la conscience professionnelle

L’absentéisme dans notre Administration publique, est un phénomène connu de tous. Autant il touche aux intérêts des usagers, autant il joue sur la performance même de l’Etat en termes de rendement. Les mesures pour endiguer le fléau, se succèdent, mais tel un cancer, le mal perdure. En effet, la meilleure façon de mettre fin à l’absentéisme chronique dans l’Administration publique, c’est de « secouer le cocotier », pour emprunter les mots d’un homme politique bien connu de ce pays. Toujours est-il que dans une circulaire datant du 10 février 2025, le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, a annoncé l’instauration, dans les ministères et institutions, d’un contrôle de présence des agents, et ce, à compter du 1er mars 2025. D’ores et déjà, il faut saluer cette mesure qui, si elle est effective, permettra de lutter contre le phénomène. Cela dit, on espère que ce ne sera pas un effet d’annonce ni une annonce sans effet. Surtout quand on sait que, de par le passé, des mesures ont souvent été prises pour lutter contre les absences de l’Administration publique, mais n’ont jamais produit l’effet escompté. Si fait que l’on voit des agents recrutés et payés aux frais du contribuable, qui prennent souvent un malin plaisir à abandonner le service pour se retrouver dans des maquis ou vaquer à d’autres occupations. D’autres agents font seulement acte de présence et disparaissent, par la suite, dans la nature. Mais il y a aussi ces cas où des agents se retrouvent à se tourner les pouces parce que « mis au garage ». C’est à peine s’il leur est confié un dossier à traiter.

La circulaire du Premier ministre, si elle est appliquée à la lettre pourrait rendre notre administration plus performante

C’est pourquoi, l’Etat doit, à tout prix, occuper tous ses agents afin d’éviter que certains, parmi eux, se retrouvent à ne rien faire. En tout état de cause, le laxisme s’est tellement installé dans l’Administration publique que bien des agents en font à leur tête. Peut-il en être autrement quand on sait que certains chefs, eux-mêmes, ne donnent pas le bon exemple ? Ils viennent au bureau quand ils veulent et en repartent quand ils veulent. Dans ces conditions, difficile d’exercer un leadership. En vérité, ce ne sont pas les bonnes mesures qui manquent, mais c’est leur mise en œuvre qui se heurte à des écueils. C’est pour cela qu’il faut souhaiter que la mesure annoncée par le Premier ministre, ne soit pas utilisée notamment à des fins de règlements de comptes. Cela étant dit, pour combattre les absences et les retards dans l’Administration publique, pourquoi ne pas instaurer le système de pointages électroniques comme c’est, du reste, le cas dans certains services publics ? Mais encore faut-il toujours veiller au grain étant donné qu’au sein de l’Administration, il s’en trouve toujours des agents indélicats qui ont toujours une longueur d’avance sur les autres. Si fait que lorsqu’un système commence à produire ses effets, ils trouvent le moyen de le contourner. En tout cas, la circulaire du Premier ministre, si elle est appliquée à la lettre avec la rigueur qui sied, pourrait contribuer à rendre notre administration plus performante et plus productive. Mais quelles que soient les mesures prises pour lutter contre les absences dans l’Administration publique, seule comptera la conscience professionnelle. Car, c’est elle qui guide, éclaire, oriente et permet de distinguer le bon agent du médiocre.

Sidzabda