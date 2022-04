MISSIVE A MON ONCLE

Mon cher oncle,

Je voudrais, avant tout propos, te dire merci pour tous ces actes de générosité à mon endroit, à l’occasion de ce jeûne de Ramadan. Puisse Dieu exaucer nos prières et que la paix règne dans nos pays respectifs ! Comme tu le sais déjà, l’actualité chez nous, est marquée par la cuisante défaite de Didier Drogba à l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). En effet, l’icône nationale du football ivoirien, Didier Drogba, n’a pas été élue au poste de président de la Fédération ivoirienne de football à l’issue de l’Assemblée nationale élective qui a eu lieu le samedi 23 avril 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L’ancien buteur ivoirien qui avait pourtant promis de belles choses avec son projet Renaissance, n’a pas été porté à la tête de l’instance dirigeante du football ivoirien par l’ensemble des membres actifs de ladite Fédération. Il a été éliminé dès le premier tour en ne récoltant que 21 voix. L’ancien capitaine des Eléphants a été nettement devancé par ses deux adversaires, Yacine Idriss Diallo (59 voix) et Sory Diabaté (50 voix), à l’issue d’une longue Assemblée générale élective (AGE), maintes fois repoussée. Au second tour, Idriss Diallo a devancé d’un souffle Sory Diabaté, 63 voix contre 61. « Je tiens à féliciter M. Idriss Diallo qui est élu à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Vous avez tous assisté à cette élection. Je lui souhaite un excellent mandat… Que puis-je dire d’autre ? On a un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Et accompagnons-le dans sa tâche », a déclaré Didier Drogba au sortir de cette Assemblée générale élective. En politique, ce qu’il faut retenir, ce sont les graves manquements constatés dans la conduite du processus électoral de la ligue des jeunes et des femmes du Parti des peuples Africains- Côte d’Ivoire (PPA-CI). Ce gros cafouillage a d’ailleurs mis Laurent Gbagbo dans une colère noire et a occasionné la convocation d’une session extraordinaire du secrétariat général du parti dans l’après-midi du mardi 26 avril, au Sofitel hôtel d’Abidjan. Selon des sources proches du parti, l’ancien président ivoirien, très remonté, saisira l’occasion de ce conclave pour mettre fin au « gros cafouillage » qui règne au sein de sa formation politique. De graves irrégularités ont, en effet, été observées dans la conduite des processus électoraux relatifs aux élections des présidents de la ligue des jeunes, des femmes ainsi que des secrétaires généraux de fédérations, poussant ainsi le comité de contrôle à invalider tous les deux processus. Ce conclave, précise le communiqué signé du secrétaire général, Damana Pickass, ne concerne que les membres de la haute direction du parti et les candidats à la présidence de la ligue des femmes et des jeunes. « Le président va mettre de l’ordre au sein du parti parce que ça commence à aller dans tous les sens », a confié un cadre du PPA-CI. Du côté du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), c’est aussi un nettoyage qui s’opère au niveau des militants. Le président du directoire, Gilbert Koné Kafana, a réuni, le 25 avril 2022, les animateurs du parti. Et de grandes décisions en ont résulté. Quant à Affi N’Guessan, le président du Front populaire ivoirien (FPI), qui était ce week-end face aux populations de Kouassi-Datékro dans le département de Koun-Fao, il dit avoir les compétences pour diriger la Côte d Ivoire. « J’ai les qualités et compétences pour diriger la Côte d’Ivoire », a-t-il laissé entendre.

Sur ce, je te dis au revoir et à bientôt. Que Dieu nous garde !

Ton neveu