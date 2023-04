MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

La fin du mois béni du Ramadan avance à grands pas et l’on annonce sa célébration pour le vendredi ou le samedi prochains. Mais en attendant que le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire (COSIM) se prononce sur le jour exact, après observation de la lune pour demain 20 avril, la communauté musulmane a célébré, dans la nuit du 17 au 18 avril, la Nuit du Destin ou Laylatul Qadr, ou encore la « nuit de la grande valeur » considérée, selon le Coran, comme la plus sainte nuit de l’année. La célébration officielle de cette nuit qui a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf, à Abidjan, s’est déroulée en présence du chef de l’Etat, Alassane Ouattara et de plusieurs membres de son gouvernement. L’occasion a été belle pour l’imam de la grande mosquée de la Riviera Palmeraie, de faire une communication autour du thème : « La place de la jeunesse dans la construction de la société : responsabilité, enjeux et défis », dans laquelle il a exhorté la jeunesse ivoirienne à renoncer au gain facile et à la débauche. « Les jeunes doivent renoncer au gain facile, à la débauche et à la dépravation des mœurs. Chers jeunes, c’est par le travail et le courage que nous arriverons à construire la société d’aujourd’hui et à impacter celle de demain », a dit le guide religieux pour qui « si l’on veut construire une société émergente, il va falloir construire une jeunesse responsable ». Il a poursuivi en exhortant les jeunes à cultiver les valeurs du travail tout en soulignant que pour l’Islam, « le travail est une forme d’adoration ». Tout en invitant la cellule familiale à assurer sa part de responsabilité, le communicateur a encouragé les autorités à offrir davantage d’opportunités de formation à la jeunesse.

Les autorités ivoiriennes lancent 500 concours directs et professionnels

En la matière, la communauté musulmane entend jouer sa partition avec l’institution d’un prix dénommé Ivoire muslim awards (IMA). Ledit prix officiellement lancé le 15 avril dernier, vise à promouvoir les valeurs de l’Islam et de l’excellence au sein de la communauté musulmane. A en croire la promotrice qui est une journaliste, le prix a pour objectif de récompenser les meilleures initiatives musulmanes dans différentes catégories, entre autres, l’éducation, l’innovation et la technologie, la santé, le social, l’humanitaire, la connaissance religieuse, l’art, la culture et la prédication. Les candidats désirant y prendre part, pourront postuler à partir du 1er mai et ce, jusqu’au 30 juin prochain. Une belle initiative donc à saluer !

En attendant, les inscriptions en ligne de l’édition 2023 des concours d’entrée à la Fonction publique démarrent, elles, le 24 avril prochain. Les candidats n’auront pas besoin, cette année, de se déplacer pour déposer leurs dossiers. Ils pourront le faire directement sur la plateforme numérique du ministère en charge de la Fonction publique. Cependant, dix villes ont été retenues pour les compositions prévues pour s’étendre sur la période du 12 août au 24 septembre. Selon la ministre en charge de la Fonction publique, ce sont au total 500 concours dont 152 concours directs et 348 concours professionnels, qui sont lancés cette année 2023. A ce titre, le gouvernement a pris une mesure exceptionnelle en allongeant de 2 ans l’âge limite en fonction des concours. L’objectif visé est d’améliorer l’employabilité ainsi que l’accès à un emploi décent et stable pour les jeunes. A noter que les Ivoiriens de la diaspora, désireux de mettre leurs compétences au service de la Côte d’Ivoire, n’ont pas été oubliés puisque 10 concours leur ont été dédiés. Sur ce, je te dis au revoir tout en te souhaitant une excellente fête de l’Aïd el Fitr, par anticipation.

Ton neveu