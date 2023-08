MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Comme tu as bien pu le constater, ce mois d’août a mal débuté chez nous, ici, en Côte d’Ivoire. Pour cause, le 1er août déjà, c’est le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, qui tirait sa révérence, à l’âge de 89 ans, laissant derrière lui des militants et des milliers d’Ivoiriens inconsolables. Alors que nos larmes n’ont même pas encore séché et que le pays observait toujours le deuil national de 10 jours décrété par le président Alassane Ouattara, voilà que la Faucheuse vient encore de faire parler d’elle en emportant le vice-président du même parti, le général Gaston Ouassénan Koné, le 8 août, soit exactement une semaine, jour pour jour, après le décès du président du parti. Tout se passe comme si le sort s’acharnait sur le parti de l’Eléphant. Ancien député et président du groupe parlementaire du PDCI, le général Gaston Ouassénan Koné a été ministre dans plusieurs gouvernements. Sa disparition est une perte inestimable tant pour le parti que pour les Ivoiriens. Que les âmes de ces deux illustres personnalités reposent en paix ! C’est dans ce contexte qu’une folle rumeur a circulé sur les réseaux sociaux, annonçant la mort de Marie Thérèse Houphouët Boigny, veuve du président Félix Houphouët Boigny. Heureusement qu’il n’en est rien, selon sa famille qui précise qu’elle se « porte mieux, dort bien et mange comme il faut ». Cher neveu, l’actualité, c’est aussi l’inauguration, le 12 août dernier, du 5e pont d’Abidjan par le chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

Le 5e pont d’Abidjan financé à hauteur de 113 milliards de FCFA

Ce pont reliant la commune du Plateau à celle de Cocody, baptisé “Pont Alassane Ouattara”, vise, selon le président, à « décongestionner le trafic sur le boulevard lagunaire et permettre de relier la commune du Plateau (Centre abidjanais des affaires) et Cocody en seulement 5 minutes ». D’un coût total de 113 milliards de FCFA, financé par la Banque islamique de développement (BID), les travaux du pont qui ont été lancés le 22 mars 2019 par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ont duré 45 mois. C’est un véritable joyau qui vient rendre la commune d’Abidjan encore plus moderne et attrayante. Cher tonton, la situation au Niger est suivie de très près ici, en Côte d’Ivoire, à commencer par le chef de l’Etat qui a annoncé, de retour d’Abuja au Nigéria où il a participé au 2e sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO sur la crise nigérienne, le 10 août dernier, que le pays participera à l’opération militaire de l’instance sous-régionale prévue au Niger avec un bataillon. Mieux, il a rassuré qu’en plus d’un bataillon, la Côte d’Ivoire « mettra à sa disposition, les moyens matériels et financiers nécessaires pour l’accomplissement de cette mission ». En tout cas, cette annonce n’est pas bien accueillie par une certaine opinion. C’est le cas de l’ex-Première dame, Simone Gbagbo, pour qui la décision prise par le président Ouattara d’engager l’armée ivoirienne dans une « guerre », transgresse la Constitution ivoirienne en ce sens qu’il n’a préalablement pas eu l’accord du Parlement. Sera-t-elle entendue ? Je n’en sais rien. Mais une chose est sûre, les élections du 2 septembre prochain, elles, auront bel et bien lieu. En effet, à la faveur de son adresse à la Nation, la veille de la fête de l’indépendance, le 6 août, le président Ouattara a souhaité que ces consultations électorales se déroulent dans un climat de paix et de fraternité. A ce titre, il a appelé au sens de responsabilité de tous les candidats, des partis politiques et de l’ensemble des Ivoiriens. Sur ce, je te dis au revoir et bonne fête de l’Assomption sous la protection de Marie.

Ton neveu