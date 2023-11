MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Côte d’Ivoire 2023, continue de dérouler son programme. En effet, le 28 novembre 2023, il a fait une sortie médiatique sur les billets. De ce que j’ai retenu, entre 1,3 et 1,5 million de billets sont prévus pour les 52 matchs qui se dérouleront dans quelques semaines sur les terres de feu Félix Houphouët-Boigny. Les prix des billets varient entre 1000 FCFA et 15 000 FCFA pour les villes de l’intérieur et entre 3000 F CFA et 20 000F CFA au niveau d’Abidjan. Je sais que ces informations te sont utiles, étant donné, je voudrais le rappeler ici, que tu te prépares depuis plusieurs semaines pour venir supporter les Etalons du Burkina Faso.

A part cette actualité sportive, je t’informe que Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), se prépare pour l’élection présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire. Le parti de l’ancien « général de la rue », a tenu les 24 et 25 novembre, son congrès à Abidjan. C’est d’ailleurs à l’issue de ce congrès qui l’a réélu à la tête de son parti que Blé Goudé a annoncé la couleur pour ce qui est de la présidentielle de 2025. « 2025 ne s’écrira pas sans moi; en 2025, on devra compter avec moi », a déclaré à la presse Charles Blé Goudé. Par ailleurs,

le feuilleton Guillaume Soro continue d’agiter la Côte d’Ivoire. Je rappelle que les autorités ivoiriennes ont indiqué que l’ex-président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire était libre de rentrer au pays. Blé Goudé s’est invité au débat en répondant aux récentes déclarations de Soro. « La Côte d’Ivoire sort d’un traumatisme », souligne Blé Goudé selon qui, « on n’a pas besoin qu’on nous fasse peur encore ». L’ex-leader des Jeunes patriotes enjoint Soro, son ancien adversaire, d’éviter de donner le sentiment « que d’un moment à l’autre, on peut attaquer. La culture des armes, il faut la bannir ».

Autre chose à présent ! Il s’est ouvert le 27 novembre 2023 à Abidjan, une table-ronde des partenaires techniques et financiers de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et ce, à l’occasion du financement de la Stratégie de développement des pôles énergétiques ( SDPE) et du Programme régional de développement de l’économie numérique ( PRDEN) de l’Union. La cérémonie d’ouverture de ces assises a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé. Cher oncle, pour finir, je t’informe que la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) s’attaque désormais à l’exploitation sans autorisation, de réseaux de distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble, fibre optique, ADSL et tous réseaux multimédias. En effet, dans un communiqué daté du 24 novembre 2023, la HACA dit constater la prolifération d’un phénomène dénommé « Canal Araignée». « La HACA rappelle aux populations que cette pratique, consistant à diffuser et distribuer les chaînes des bouquets des opérateurs autorisés, est illégale », lit-on dans le communiqué. Elle précise surtout que l’exercice de cette activité, sans autorisation préalable, « est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement ». En attendant de te lire la semaine prochaine, je te souhaite beaucoup de courage.

Ton neveu