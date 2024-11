MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Le 23 novembre marquait le 2e anniversaire du retour en Côte d’Ivoire de Charles Blé Goudé, après son séjour carcéral à la Cour pénale internationale (CPI). Le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) a voulu marquer d’une pierre blanche cette “ fête de la dignité et de l’espérance”. A ce titre, il s’est rendu à Gagnoa, dans le Centre-Ouest du pays, où il a été célébré en véritable héros par ses partisans venus d’Abidjan, de Divo et de localités environnantes. Face à un public acquis à sa cause, Charles Blé Goudé a indiqué que, tôt ou tard, il présidera aux destinées de la Côte d’Ivoire. “ Moi, Charles Blé Goudé, tôt ou tard, je vais diriger ce pays ”, se convainc-il sous les acclamations nourries d’une foule en liesse. Il a vertement critiqué la classe politique actuelle et dénoncé les pratiques électorales “ frauduleuses “ qui ont lieu à chaque échéance électorale. “Le mal de la Côte d’Ivoire, ce sont des leaders politiques qui trichent pour obtenir de bons résultats”, a-t-il déclaré, tout en affirmant sa détermination à réformer la Commission électorale indépendante (CEI) une fois parvenu au pouvoir. “ Moi, Charles Blé Goudé, je changerai la Commission électorale indépendante quand je vais être président de la Côte d’Ivoire“, a-t-il dit. Pour lui, au-delà des clivages politiques et ethniques, la priorité des priorités demeure l’union des Ivoiriens. “ Il est temps de bâtir une Côte d’Ivoire nouvelle, avec des leaders qui travaillent pour le bien commun”, a-t-il laissé entendre avant d’exhorter la population à promouvoir la cohésion sociale et à construire une société tournée vers l’investissement dans l’humain.

Apoutchou national poursuivi pour blanchiment de capitaux

Et pendant que le président du COJEP réaffirmait, à Gagnoa, ses ambitions de diriger un jour le pays, à l’auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, se déroulait le lancement officiel du mouvement “ Aujourd’hui et Demain, la Côte d’Ivoire (ADCI)”, du député indépendant, Assalé Tiémoko. Face à ses partisans, le député-maire de Tiassalé a dévoilé ses motivations et ses projets pour construire une nouvelle Côte d’Ivoire, plus moderne et inclusive. Pour y parvenir, le président de l’ADCI a décliné sa vision qui consiste à combattre « la désinformation, le mensonge et l’industrie du faux », des fléaux qui, à son avis, affaiblissent les fondements de la République et des valeurs sociales. Aussi a-t-il présenté les 15 piliers de la société de confiance qu’il ambitionne de bâtir. Bon vent au mouvement !

Cher oncle, l’affaire de l’artiste-influenceur Apoutchou national, et ses quatre co-accusés déférés depuis le 14 novembre dernier au parquet du Pôle pénal économique et financier à Abidjan, continue de faire des vagues. Interpellé par la police économique après la diffusion sur les réseaux sociaux, d’une vidéo dans laquelle il se filmait avec une importante somme d’argent, l’influenceur est poursuivi pour des “ faits d’infraction à la réglementation des relations financières extérieures des Etats, de blanchiment de capitaux, de prise de paris illicites sur les réseaux de communication électronique, et de transfert d’argent dans le cadre de jeux d’argent illicites sur les réseaux de communication électronique”. Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a souligné que “ la Justice fera son travail” et que l’auteur “ sera soumis à la rigueur de la loi si tant est qu’il ait commis un délit”. C’est bien triste pour le web influenceur mais la loi reste la loi, nul ne doit lui échapper. On ose croire que cette interpellation servira de leçon à tous ceux qui aiment exhiber des liasses d’argent sur les réseaux sociaux.

C’est là que je m’arrête.

Au revoir et que Le Tout-Puissant nous garde !

Ton neveu