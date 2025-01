MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Le gouvernement ivoirien est résolument engagé à lutter contre la vie chère que connait le pays. En la matière, on peut dire qu’il vient de marquer un grand coup en ce début d’année à travers l’arrêté interministériel du 26 décembre 2024 qui fixe de nouveaux plafonds pour les prix du ciment, applicables sur l’ensemble du territoire ivoirien. Ainsi, la tonne de ciment enregistre une baisse significative de 7 000 F CFA, laquelle baisse s’applique à toutes les étapes de la chaîne de distribution, incluant les usines, les grossistes et les détaillants. C’est peu dire que cette initiative est louable. C’est donc tout à l’honneur des autorités qui prévoient de prendre des sanctions sévères à l’encontre des contrevenants, en cas de non-respect de la mesure. Il le faut car les brebis galeuses ne manqueront pas de stratégies pour se sucrer sur le dos des pauvres citoyens.

Cher oncle, c’est connu. L’actualité sociopolitique ivoirienne est marquée par la présidentielle prévue pour se tenir en octobre prochain. Déjà, des partis, à l’image du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), du Mouvement des générations capables (MGC) et du Front populaire ivoirien (FPI), ont désigné leurs candidats. Il s’agit respectivement de Laurent Gbagbo, de Simone Gbagbo, l’ex-épouse de Laurent Gbagbo, et de Affi N’Guessan qui ont officiellement annoncé leur candidature à la future échéance, en attendant de connaître les porte-étendars du PDCI-RDA et du RHDP, parti au pouvoir.

La Côte d’Ivoire logée dans le groupe F

A quelque 10 mois de la tenue de ce scrutin, le sujet est au cœur de tous les débats. Mieux, il était même au menu de la 126ᵉ Assemblée générale plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d’Ivoire, tenue du 20 au 21 janvier dernier. A l’issue de ladite assemblée, les évêques ont, dans un communiqué, émis le souhait de voir cette élection se tenir dans un climat apaisé, empreint de paix et surtout d’amour du prochain. A leur avis, le pays est à la croisée des chemins avec cette échéance à venir et, mieux, sa survie dépendra de la manière dont ses fils et filles se comporteront lors de ce scrutin. C’est pourquoi et tout en prenant acte de l’engagement du chef de l’Etat à garantir “ des conditions équitables, transparentes pour tous les candidats”, les évêques ont exhorté la Commission électorale indépendante (CEI), objet de vives critiques, à « tout mettre en œuvre pour garantir des élections libres, équitables, transparentes, crédibles et inclusives afin d’accroître la confiance des populations ». Et pour donner un large écho à leur message, ils ont promis d’adresser incessamment une lettre pastorale à tous les Ivoiriens.

En attendant de connaitre le contenu de cette lettre pastorale, on connait, au moins, les équipes qui s’affronteront lors des phases de poules à la CAN Maroc 2025. Le tirage au sort a eu lieu le 27 janvier dernier, à Rabat au Maroc. Pour ce qui concerne la Côte d’Ivoire, championne en titre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023), elle est logée dans le groupe F aux côtés du Cameroun, du Gabon et du Mozambique. Selon des observateurs avertis du football ivoirien, les Eléphants n’auront pas de souci à se faire face à leurs adversaires. Rendez-vous donc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 pour vivre la 35e édition de la plus grande messe du football africain. Puisse Le Tout-Puissant nous prêter longue vie.

C’est sur cette note que je te dis au revoir.

Ton neveu