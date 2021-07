MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle, le plaisir est toujours partagé quand il s’agit de te faire part de nos nouvelles et de recevoir les vôtres. Ce qui fait l’actualité, ici, en Côte d Ivoire, c’est la lutte contre la vie chère. En effet, face à la « démission » des organisations de défense des droits de l’Homme et la quasi-indifférence des pouvoirs publics, une initiative citoyenne a décidé de prendre ses responsabilités en appelant les Ivoiriens à une marche pacifique pour dire non à la cherté de la vie, le mercredi 21 juillet 2021. « Nous appelons tous les Ivoiriens et tous les habitants de Côte d’Ivoire, sans considération aucune, toutes les forces vives et tous ceux et celles qui pensent que la cause collective doit primer sur les intérêts personnels, à se mobiliser ce mercredi 21 juillet 2021 pour exprimer notre ras-le-bol, notre indignation et notre crainte. Nous tenons à préciser que cette marche n’est en rien une défiance vis-à-vis des pouvoirs publics, des institutions de la République. C’est juste l’exercice d’un droit reconnu et protégé par les lois de la République. Nous invitons donc les autorités à voir en cette manifestation, la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et la dénonciation des maux sociaux. Nous les appelons donc à l’encadrer comme le commandent les lois de la République », a déclaré l’initiateur de la marche, Franck Zorro Bi Ballo. Face à la grogne de plus en plus persistante de la population qui dénonce la cherté de la vie, le ministre du Commerce et de l’industrie, Souleymane Diarrassouba, a animé une conférence de presse, le 18 juillet dernier, à son cabinet, pour apporter des précisions quant aux informations relatives à la hausse des produits de première nécessité sur le marché. A l’en croire, le gouvernement est sensible aux cris de cœur des populations et ne peut pas rester passif face à une quelconque flambée des prix. « Pour le gouvernement, la protection du consommateur est, pour nous, non négociable. Par conséquent, des mesures seront prises en tenant compte de la dynamique économique et de la protection des consommateurs », a-t-il laissé entendre. S’agissant de la marche annoncée pour le mercredi 21 juillet, le ministre s’est dit disposé à rencontrer les organisateurs même s’ils ne sont pas connus des fichiers officiels. Mon cher oncle, alors que les Ivoiriens ont faim, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, annonce la candidature de Ouattara pour la présidentielle de 2025. « En 2025, le Président Ouattara est éligible. Si eux sont candidats (Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo Ndlr), moi-même, je vais demander, et je serai soutenu par d’autres jeunes, au Président Ouattara d’être candidat. Et il gagnera !», a-t-il déclaré à la faveur d’une rencontre avec la jeunesse de Bouaké dans le cadre des «rendez-vous des jeunes», institué par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du Service civique. Revenant sur sa conférence de presse avec le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, Mamadou Touré a tenu à apporter des précisions sur les propos qu’il a tenus à l’endroit de ses aînés politiques. « Quand le directeur exécutif, Adama Bictogo et moi avons répondu à Gbagbo, des gens qui aiment infantiliser, disent que Touré, petit-là, ne doit pas répondre à Gbagbo. Ils ont oublié que quand Gbagbo était candidat face à Houphouët-Boigny en 90, il avait l’âge que j’ai aujourd’hui. Donc, s’il ne veut pas que moi petit- là, je lui réponde, qu’il quitte la politique et nous donne des jeunes. S’il reste un acteur de la politique, c’est normal que d’autres acteurs lui répondent. Comme nous aussi, les autres acteurs peuvent nous répondre», a-t-il martelé.

Sur ce, je te dis au revoir et à bientôt.