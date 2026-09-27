NOUVELLE POUSSEE D’EBOLA DANS LE NORD KIVU : Faut-il s’en inquiéter ?

En République démocratique du Congo (RDC), l’épidémie d’Ebola qui était en perte de vitesse, en atteignant son pic, connaît une nouvelle poussée dans le Nord Kivu, avec une hausse de 73% des cas là où sa province voisine, l’Ituri enregistre une baisse de 26% ce mois-ci. Faut-il donc s’inquiéter de cette flambée des cas dans cette province qui concentre désormais le plus de cas d’Ebola ? Tout porte à croire que oui. Car, en plus des grandes villes comme Beni, les villages de ladite province ne sont pas épargnés. Or, les centres de traitement sont saturés. On ose donc espérer que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), figure de proue de la lutte contre Ebola en RDC, et les autres agences, notamment de l’ONU dont les efforts ont permis d’engranger des résultats tangibles, n’enterreront pas le …mal en laissant ses pieds dehors. On nourrit également l’espoir que le pouvoir de Félix Tshisekedi qui avait été vivement critiqué par la société civile pour son manque de dynamisme et de pugnacité dans la lutte contre Ebola, se montrera à la hauteur des attentes des Congolais. Il faut à tout prix, et c’est un euphémisme de le dire, éviter qu’Ebola ne reprenne du poil de la bête comme d’aucuns le redoutent avec cette résurgence de la maladie dans le Nord Kivu. C’est dire s’il y a nécessité de maintenir la vigilance à tous les niveaux. D’ores et déjà, on peut se féliciter que la maladie n’ait pas atteint la capitale. Preuve, s’il en est, que malgré tout ce que l’on peut dire, le pouvoir de Kinshasa n’est pas resté les bras croisés face à la progression fulgurante de cette 17e épidémie d’Ebola. Et c’est tout à son honneur. Autant dire que Fatshi n’a pas droit à l’erreur. Déjà que la maladie a fait beaucoup de dégâts et de morts, on imagine ce que pourrait être le bilan si le virus Bundibugyo que l’on qualifie de souche rare contre laquelle aucun vaccin spécifique ni traitement homologué n’est disponible, n’était pas contenu dans la région de l’Est, où elle a fait et continue de faire des ravages, notamment au Nord Kivu.

Chaque maillon de la lutte contre l’épidémie, doit continuer à jouer son rôle

Fatshi s’aura-t-il relever le défi ? On attend de voir. En effet, le président Félix Tshisekedi semble plus préoccupé à chercher un troisième mandat qu’à réunir les conditions d’une mobilisation générale contre Ebola. A preuve, l’homme est resté sourd à l’appel des religieux et de la société civile, à renoncer à ce projet qu’ils jugent risqué. Mêmes les menaces de l’opposition qui a battu le macadam à cet effet, n’ont pas réussi à le faire plier l’échine. Tout laisse croire que Fatshi est déterminé à aller jusqu’au bout, advienne que pourra. Peut-on, dans ces conditions, obtenir un sursaut national contre Ebola ? Rien n’est moins sûr. C’est dire si le locataire du Palais de marbre est plus qu’interpellé. En attendant, les populations qui vivent la peur au ventre doivent, elles aussi, jouer leur partition en respectant scrupuleusement les consignes édictées par le personnel soignant. En tout cas, elles auraient tort de reprendre immédiatement leurs vieilles habitudes en pensant que la maladie est déjà vaincue. C’est vrai qu’en atteignant le pic, Ebola perd du terrain en termes de contaminations, mais de là à croire qu’elle est devenue inoffensive, c’est se fourrer le doigt dans l’œil. A preuve, cette poussée de cas dans le Nord Kivu. C’est dire si chaque maillon de la lutte contre l’épidémie, doit continuer à jouer son rôle. Pour le reste, il appartient au monde de la recherche d’appuyer sur l’accélérateur afin qu’un vaccin efficace ou un traitement adéquat soit trouvé au plus vite, pour soulager les nombreux et potentiels prochains malades.

« Le Pays »