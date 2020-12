NOUVELLES ATTAQUES TERRORISTES ET ENLEVEMENT DE CIVILS AU NIGERIA

Décidément, la violence a repris des droits en cette fin d’année au Nigeria. C’est le moins que l’on puisse dire au regard de la recrudescence des attaques enregistrées, ces derniers temps, dans ce pays très peuplé d’Afrique de l’Ouest. En effet, des hommes armés ont ouvert le feu sur un convoi militaire le week-end écoulé, tuant sur-le-champ cinq soldats. Dans la foulée, c’est un convoi de véhicules transportant des civils qui tombait dans une embuscade. Le bilan, encore provisoire, fait état de 35 personnes enlevées et une autre froidement abattue. Toutes ces attaques, faut-il le rappeler, interviennent quelques heures seulement après le rapt suivi de la libération de plus de 300 lycéens au grand soulagement des parents et des autorités. La joie qui avait accompagné cette libération aux contours encore flous, n’aura donc été que de courte durée. Car, Boko Haram vient non seulement d’endeuiller le Nigeria mais il a aussi réussi à kidnapper plusieurs civils. Que va-t-il en faire ?

Tout se passe comme si l’armée nigériane avait plié l’échine face à Boko Haram

Pour les uns, les islamistes insurgés nigérians veulent en faire des combattants tandis que pour d’autres, ils veulent en faire des boucliers humains. Et ce n’est pas tout. Bien des otages sont utilisés comme des kamikazes pour commettre des actions d’éclat. En tout cas, le président Muhammadu Buhari qui avait promis de vaincre Boko Haram, a du pain sur la planche ; tant l’ennemi n’a de cesse de lui donner du fil à retordre. Certes, la lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine mais tout se passe comme si l’armée nigériane avait plié l’échine face à Boko Haram qui, en une décennie, a fait plus de 36 000 morts. C’est dire donc qu’il y a péril en la demeure. Car, à l’allure où vont les choses, il faut craindre le pire ce d’autant que pendant que brûle le Nigeria, les pays sahéliens que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont à la peine, menacés qu’ils sont dans leur existence par des groupes armés de tout acabit. C’est le lieu donc de rappeler à tous les pays de l’Afrique occidentale, la nécessité d’aller vers une coalition régionale, pour autant que l’on veuille porter l’estocade à ces illuminés qui troublent le sommeil des populations.

B.O