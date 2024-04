Pèlerinage chrétien : La plateforme ASR -Voyages, dévoile son programme d’activité au titre de l’année 2024

Les premiers responsables de l’Agence Sainte Rita Voyages (ASR-Voyages) étaient face à la presse, le lundi 1er avril dernier à Ouagadougou, pour présenter la plateforme de l’entreprise. Son promoteur Irénée Tiendrébéogo, lors des échanges avec les Hommes de médias a dévoilé le programme des pèlerinages au titre de l’année 2024 avec des facilité qu il offre

La plateforme ASR -Voyages qui se veut un nouvel acteur dans la promotion du tourisme burkinabè veut révolutionner le paysage des Agences de voyages aux pays des Hommes Intègres. Son promoteur, Irénée Tiendrébéogo a saisi l’occasion pour présenter sa structure comme un outil d’évangélisation des enfants de dieu. « Nous organisons des pèlerinages depuis belle lurette. Je veux dire, bien avant que nous ne soyons officiellement reconnus en 2021, après l’obtention de notre agrément. Aujourdhui avec l’obtention de ce précieux sésame , nous nous sommes spécialisés dans l’organisation des pèlerinages et les excursions touristiques à l’intérieur comme à l’extérieur du Burkina Faso. L’Agence Sainte Rita Voyages se veut également un cadre pour mieux accompagner les fidèles chrétiens » a-t-il déclaré . A l’en croire, en plus du programme classique de pèlerinage, l’Agence- ASR Voyages, organise aussi des voyages à destination de l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et l’Orient, selon le format voulu par le client. C’est à dire, un voyage en couple pour se ressourcer ou un voyage initié par les membres d’une même association dans le but de raffermir leur foi. Il y a également cette opportunité qu offre ASR Voyages à ses potentiels clients de l’Europe de découvrir les sites touristiques du Burkina Faso. « Si nous partons en Europe dans les sanctuaires pour nous ressourcer, nous voulons que ceux de l’Europe aussi viennent découvrir nos sanctuaires qui sont ici. Déjà il y a beaucoup de personnes qui se sont prononcées par exemple les canadiens » a fait savoir Irénée Tiendrébéogo. Cette conférence de presse a aussi permis de découvrir la nouvelle plateforme numérique qui va permettre à tout un chacun d’avoir des informations précises sur les pèlerinages au titre de l’année 2024. Grace à cette page, plusieurs facilités sont offertes aux clients. Ils pourront avoir accès à toutes les informations sans avoir à se déplacer. Là-dedans, ils pourront consulter les différents programmes de pèlerinage et s’inscrire, s’acquitter des frais d’inscription à travers un versement via Mobile Money ou auprès des institutions financières.