Période de l’harmattan : des astuces pour protéger ses mains contre le dessèchement

Les mains sont exposées en permanence pendant l’harmattan, et leur peau se dessèche facilement. Cela entraîne des sensations de tiraillements et la formation de crevasses. Alors, comment garder la peau des mains douce, souple et protégée ?

Les mains sont l’une des parties du corps les plus exposées pendant l’harmattan. Il est donc important d’en prendre soin. Pour ce faire il faut :

-utiliser du beurre de karité : Le beurre de karité est un ingrédient naturel dont l’efficacité est reconnue depuis toujours pour lutter contre le dessèchement cutané. Il protège la peau, l’hydrate, soigne les petits bobos, atténue les marques des vergetures…Autant de bonnes raisons de l’utiliser pour nourrir ses mains ! Et c’est très simple. Il suffit de prélever un peu de beurre de karité et de le chauffer dans le creux des mains.

-L’huile d’olive : pour avoir les mains toutes douces, il faut les enduire d’huile d’olive. Elle est riche en antioxydants, protège et nourrit les peaux desséchées.

Après s’être enduit les mains d’huile d’olive, avoir enfilé des gants en coton et les avoir conservés toute la nuit et le lendemain matin, vous verrez que vos mains seront douces, nourries et hydratées. C’est un traitement qu’on peut renouveler tous les 10 jours pour avoir de belles mains toutes douces même en hiver.

– Utiliser de la vaseline : la vaseline est un produit très hydratant. C’est parfait pour soigner les mains desséchées ! Pour cela, enduisez vos mains de vaseline puis glissez chacune d’elles dans un sac plastique ou des gants en plastique.

Patientez maintenant 10 à 15 minutes pour que la vaseline pénètre bien l’épiderme et agisse en profondeur. Ensuite, retirez les sacs ou les gants et enlevez l’excédent si nécessaire, avec une serviette douce.

– Faire un baume maison à l’œuf et au miel : c’est la combinaison magique pour hydrater vos mains rapidement et naturellement. Cette recette de grand-mère à base d’huile d’olive, d’œuf, de citron et de miel, est un véritable baume pour les mains très abîmées. Il suffit de mélanger 2 cuillerées à café de miel avec 1 cuillerée à café d’huile d’olive. Ajoutez à cela une cuillerée à café de jus de citron et un jaune d’œuf. Mélangez bien puis appliquez votre masque nutritif sur les mains et laissez-le agir 20 minutes.

Au bout de 20 minutes, prenez un mouchoir en papier et enlevez l’excédent. Puis, frottez vos mains les unes contre les autres pour finir votre soin réparateur.

Source : MoussoNews

Rassemblés par Colette DRABO