PLUS JAMAIS ÇA !

Les faits se déroulent à Bobo-Dioulasso, et ont laissé plus d’un, sans voix. En effet, une dame, reprochant à son époux d’être infidèle, n’a pas trouvé mieux à faire que de lui faire la peau. Sa recette, pour ainsi dire, a consisté à lui asperger de l’essence avant de le brûler vif jusqu’à ce que mort s’ensuive. Cela paraît pour le moins cruel et insoutenable et pourtant, c’est la triste réalité. Voyez-vous ? Il faut que les uns et les autres travaillent à maitriser leurs émotions au risque de poser des actes qu’ils regretteront quelques heures plus tard. Franchement, plus jamais une telle animosité !