PLUS JAMAIS ÇA !

Depuis quelque temps, et on ne sait pour quelle raison, on voit circuler sur les réseaux sociaux, des messages haineux à caractère religieux. La situation est si préoccupante que le Conseil supérieur de la communication, (CSC), prenant toute la mesure du péril, a dû rappeler les uns et les autres à l’ordre à travers un communiqué rendu public en fin de semaine dernière. Quand on sait que la propagation ou la diffusion de tels messages haineux pourrait constituer un facteur aggravant à la crise que traverse notre pays, on ne peut que déplorer le comportement de certains compatriotes.

Plus jamais ça !