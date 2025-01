PLUS JAMAIS ÇA !

Des co-épouses qui se frappent copieusement ! La scène qui est loin d’être une première, se déroule dans un quartier de Ouagadougou dont on tait volontairement le nom. Pourquoi s’offrir en spectacle de la sorte ? C’est la question que plus d’un observateur se pose sans réponse, surtout au regard de la passivité et de l’indifférence dont fait montre leur époux. Etant donné que la violence, comme on aime à le dire, est mauvaise conseillère, n’y a-t-il pas lieu que ces deux dames sachent raison garder en se faisant une sagesse ? Et le plus tôt serait le mieux. En tout cas, plus jamais ça !