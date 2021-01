La scène se déroule à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo et fait le buzz sur les réseaux sociaux. En effet, un richissime homme, dit-on, a sacrifié un enfant avant de le jeter dans une rivière à Cinkansé. Pour quelle raison ? Difficile d’y répondre. Mais d’aucuns y voient un acte rituel. Voyez-vous ? On se croirait au Moyen-âge où une telle sauvagerie avait pignon sur rue. Franchement, plus jamais ça !