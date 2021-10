PLUS JAMAIS ÇA!

Une étudiante de 19 ans répondant au nom de Ina Mounia Drabo, a été tuée le 26 septembre 2021, au cours d’un braquage, par des individus non encore identifiés. Quelle cruauté ? Pour voler une moto, a-t-on vraiment besoin d’en arriver là ? La réponse est non. En tout cas, plus jamais ça!