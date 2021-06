Le gouvernement du Burkina a doté la direction générale de la Police nationale (DGPN) un nouveau siège dans le souci d’améliorer les conditions de vie et de travail des agents. La cérémonie d’inauguration de ce nouveau siège a eu lieu le 5 juin 2021 à Ouagadougou.

C’est un bâtiment flambant neuf bâti sur une superficie de 1 382 m2, composé de six niveaux et comportant 287 bureaux, huit salles d’attentes, sept salles de réunions, des salles de sport et de soins, une salle de conférences de 180 places, 30 toilettes et 24 autres privatives et un ciné bar, le tout pouvant accueillir environ 430 agents. C’est le nouveau joyau dont vient de disposer la DGPN situé dans le quartier Gounghin. Le ministre de la Sécurité, Ousséni Compaoré, a souligné que cette infrastructure viendra renforcer le travail des agents de la Police nationale. Elle sera plus proche de la population afin de mieux veiller à sa sécurité ainsi que de ses biens. « L’édifice a coûté 10 milliards de F CFA à l’Etat burkinabè et ses partenaires. La Police est consciente de sa redevabilité à l’endroit de la population, à travers ce nouveau siège, les agents seront plus aptes sur le terrain », a-t-il ajouté. Pour sa part, le représentant du Premier ministre, Clément Sawadogo, par ailleurs ministre d’Etat, ministre de l’Administration, territoriale et de la décentralisation, a confié que l’octroi de ce nouveau siège marque l’attention du gouvernement envers la Police nationale. « Le gouvernement est conscient du travail que la Police nationale ainsi que les autres corps abattent, raison pour laquelle il sera toujours au côté de ces institutions pour améliorer les conditions de vie et de travail de leurs agents. D’ailleurs, dans les jours à venir, il poursuivra ses efforts dans d’autres domaines », a-t-il rassuré. Pour sa part, le directeur général de la Police nationale, Jean Bosco Kiénou, a noté que ce joyau est un bouffée d’oxygène pour sa direction. Parce qu’il vient renforcer, a-t-il poursuivi, la qualité du travail de ses agents. En soulignant sa satisfaction quant à la qualité du bâtiment, le DG Jean Bosco Kiénou a remercié le ministre de la Sécurité qui a soutenu le projet de construction du siège de la DGPN, qui date de depuis 2011. La réalisation d’un tel édifice, a-t-il souligné, répond aux aspirations et aux normes d’une police moderne et républicaine. « Nous sommes convaincu que le gouvernement est soucieux du bien-être de ses policiers et souhaite leur offrir de meilleures conditions de travail en phase et en cohérence avec les défis de sécurité de l’heure », s’est-il réjoui.

Valérie YAMEOGO/ TIANHOUN