PREDATION SEXUELLE EN AFRIQUE : Jusqu’où ira l’affaire Epstein ?

Le 30 janvier dernier, la Justice américaine a ordonné la publication de millions de documents issus du dossier Jeffrey Epstein. Il s’agit, en effet, d’un homme d’affaires, trafiquant sexuel, violeur en série et pédocriminel américain qui, au cours de sa vie, s’est construit un immense réseau d’élites, recrutant des jeunes filles mineures qui sont victimes de crimes sexuels. La publication de ces documents a mis à jour, l’ampleur du réseau des relations développées par le financier et criminel sexuel, déclenchant ainsi une vague d’indignations à travers le monde. Des documents qui, ces derniers jours, ont mis en lumière des liens étroits et troublants entre le prédateur sexuel et des proches de hauts dignitaires du continent noir. Ainsi, du Sénégal à la Côte d’Ivoire en passant par le Maroc, l’Afrique du Sud ou encore le Rwanda, l’ombre de Jeffrey Epstein s’est étendue en Afrique où les noms de Nina Kéita, actuelle Directrice générale adjointe de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d’Ivoire (GESTOCI), nièce du président Alassane Ouattara ; Karim Wade, fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade et figure politique majeure au Sénégal, Jacob Zuma, ancien président de l’Afrique du Sud, etc., sont cités.

Mais cette affaire pose le problème des délinquants sexuels étrangers qui écument le continent

Cependant, faut-il relativiser, si la publication de ces documents sensibles permet d’éclairer les liens d’intérêts et parfois même la corruption de nombreux caciques, on ne saurait dire, pour autant, qu’ils sont complices des crimes sexuels de Jeffrey Epstein. Seule la Justice tranchera. Mais une chose est sûre : ces révélations mettent dans l’embarras des chefs d’Etats ou des anciens chefs d’Etats qui ont vu leurs noms ou ceux de leurs proches cités dans cette affaire. Autant dire qu’il s’agit là d’une boule de neige dont personne ne connaît ce qu’elle produira comme effets. Mais au-delà, ce scandale met en lumière le rapport qu’ont certains dirigeants ou leurs proches avec le sexe. Ce qui n’est d’ailleurs pas un fait nouveau, même s’il reste tabou en Afrique. Mais cette affaire pose également le problème des délinquants sexuels étrangers qui écument le continent. Parfois, le berceau de l’humanité est apparu comme la terre de prédilection de délinquants sexuels. En tout cas, pour le cas de l’affaire Epstein, on espère que justice sera rendue aux victimes dont nombreuses d’entre elles, seront marquées à vie. Il revient aux mis en cause de se défendre. Que ceux qui n’ont rien à se reprocher soient blanchis. Mais que ceux qui ont des choses à se reprocher, se voient appliquer la loi dans toute sa rigueur.

Edoé MENSAH-DOMKPIN