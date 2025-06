PRESIDENTIELLE 2025 : La Côte d’Ivoire danse sur un volcan

A cinq mois de la présidentielle d’octobre 2025, le landerneau politique ivoirien est en ébullition. En effet, entre ambitions qui ont de la peine à s’affirmer et mobilisations pour des élections inclusives à travers la réintégration de certains cadors de l’opposition sur les listes électorales, c’est le branle-bas de combat dans les états-majors pour ne pas manquer le rendez-vous du 25 octobre prochain qui marquera, quoi qu’il arrive, un tournant dans l’histoire politique de la Côte d’Ivoire. Les enjeux sont tels que le pays de Houphouët Boigny retient son souffle, à l’approche de cette présidentielle qui sent d’autant plus le souffre, que le président Alassane Dramane Ouattara (ADO) garde le mystère sur sa candidature à un mandat supplémentaire.

Jean-Louis Billon se verrait bien en plan B de son parti, à la présidentielle à venir

Et ce, au moment où l’épée de Damoclès de l’inéligibilité s’est déjà abattue sur la tête de candidats iconiques de l’opposition, à l’instar de l’ancien président Laurent Gbagbo qui rêve d’un retour au palais de Cocody ; Charles Blé Goudé, l’ex-général de la rue qui se rêve d’un destin national ; l’indésirable ex-président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, déclaré persona non grata dans son propre pays et en errance dans la sous-région ouest-africaine ; Tidjane Thiam, la nouvelle égérie du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), qui a repris le flambeau du défunt président Henri Konan Bédié à la tête du parti de l’Eléphant. Des candidatures aujourd’hui en pointillés, après que les intéressés sont passés sous les fourches caudines de la Justice qui semble avoir déblayé le terrain pour dégager un boulevard au … candidat du parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), qui tarde à sortir du bois. C’est dans ce contexte de veillée d’armes sur fond d’interrogations multiples, que la Coalition pour l’alternance pacifique – Côte d’Ivoire (CAP-CI), un regroupement de partis de l’opposition, a organisé un meeting, le 31 mai prochain, à Abidjan. Mais si l’objectif affiché, selon les organisateurs, est de réclamer des conditions transparentes, justes et inclusives pour des élections apaisées, la question de la réintégration, sur les listes électorales, des candidats de l’opposition qui se veulent autant des challengers sérieux au candidat du pouvoir, reste au cœur des revendications. Pendant ce temps, un cadre bien connu du PDCI-RDA, en la personne de Jean-Louis Billon, se verrait bien en plan B de son parti à la présidentielle à venir, après la radiation du candidat retenu des listes électorales. C’est dire toutes les convoitises que la succession du président ADO attise en Eburnie. Pour en revenir au meeting de la CAP-CI, la question qui se pose est de savoir si elle aura gain de cause dans sa volonté de faire plier le pouvoir à ses desiderata. Rien n’est moins sûr. D’autant plus que suite à cette manif, le pouvoir reste, pour le moment, silencieux. Mais tout porte à croire que l’opposition ne s’en tiendra pas à ce seul meeting. Et que plus l’élection avancera, plus elle tentera de mettre la rue à contribution pour accentuer la pression sur les autorités.

Les risques d’une crise pré-électorale et/ou post-électorale, ne sont pas à écarter

De son côté, avec un RHDP décidé à conserver le pouvoir, tout porte à croire que l’enfant de Kong mijote quelque chose pour sa succession, après un mandat de plus qui a soulevé des vagues et fait des victimes sur les bords de la lagune Ebrié. Et rien ne dit qu’une éventuelle candidature d’ADO pour un autre mandat, ne provoquera pas, cette fois-ci, un tsunami. Surtout dans ce contexte de guerre larvée où l’opposition rumine sa colère, face à la disqualification de ses porte-étendards. C’est dire si, à l’approche de cette présidentielle, la Côte d’Ivoire danse sur un volcan. Et les risques d’une crise pré-électorale et/ou post-électorale, ne sont pas à écarter. Car, si la tension doit continuer à monter, on peut craindre une radicalisation des positions à la longue. Et si le pouvoir reste sourd aux revendications de l’opposition, il est à craindre que celle-ci ne soit contrainte de jouer son va-tout dans la rue. Or, c’est de là que naissent souvent les violences, sachant que la perspective d’une autre candidature d’ADO, suscite toujours la controverse en Côte d’Ivoire où le débat sur la question est loin d’être clos. Mais la probabilité de cette candidature est d’autant plus forte qu’à quelques mois de la présidentielle, on ne connaît pas au chef de l’Etat ivoirien, de dauphin attitré. Mieux, malgré les contestations et autres gesticulations de l’opposition, les partisans du chef de l’Etat sont aussi en train de se mobiliser pour le soutenir tout en l’encourageant à se présenter. C’est dire si, petit à petit, les ingrédients d’un bras de fer sont en train d’être réunis en Eburnie. Mais les Ivoiriens doivent savoir tirer leçon de leur passé pour travailler à préserver la paix sociale. En tout état de cause, avec le précédent de 2011, ils sont bien placés pour savoir qu’il n’est dans l’intérêt de personne, que le pays s’embrase. En cela, ils doivent réaliser que malgré les désaccords et autres tiraillements politiques, il y a des limites à ne pas franchir. C’est dire si, dans un camp comme dans l’autre, il faut savoir raison garder, malgré les enjeux, en évitant de réveiller les démons assoupis.

« Le Pays »