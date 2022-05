PRESIDENTIELLE EN SOMALIE : Une élection pour quoi faire ?

Les parlementaires somaliens étaient appelés, le 15 mai 2022, à choisir parmi 36 candidats dont le président sortant, Mohamed Abdullahi Farmajo, celui qui va présider aux destinées du pays pour les quatre prochaines années. Si ailleurs un tel exercice a lieu dans l’hémicycle, au pays de Aden Abdullah Osman Daar, c’est sous un hangar de l’aéroport de la capitale Mogadiscio où un couvre-feu a été instauré, que le vote s’est déroulé sous haute surveillance des forces de l’Union africaine (ATMIS) ; les Shebabs menaçant de perturber l’élection du nouveau président. En effet, depuis la chute du régime de Siad Barre en 1991, la Somalie n’a plus connu de paix durable. Le pays, et c’est peu de le dire, subit régulièrement les assauts des islamistes Shebabs et ce, malgré la présence des forces de l’UA, notamment l’AMISOM, devenue aujourd’hui ATMIS. Bien qu’ils aient été chassés de la capitale, en 2011, ces ingénieurs du mal contrôlent la majeure partie du territoire somalien. Même les nombreuses frappes opérées depuis le ciel par l’Administration Trump, entre 2017 et 2021, n’ont pas réussi à faire capituler ce mouvement islamiste. Tant et si bien que l’on en vient à se poser la question suivante : une élection présidentielle pour quoi faire en Somalie? On le sait, le président somalien ne contrôle qu’une portion congrue de la capitale, pour ne pas dire le salon d’honneur de l’aéroport ; les insurgés islamistes ayant mis le pays sous coupe réglée. Comment le futur président va-t-il, dans ces conditions, exercer pleinement son pouvoir ? Comment pourra-t-il aller à la rencontre des populations ? Surtout quand on sait que nombreux sont les citoyens de ce pays de la Corne de l’Afrique à être confrontés à une crise alimentaire due à la sècheresse.

Le nouveau président devra faire en sorte que la Somalie renaisse de ses cendres

Un autre défi et non des moindres, c’est la pacification du climat sociopolitique. En effet, une crise politique secoue le pays depuis quelques années et entrave la lutte contre l’insécurité. Cette élection va-t-elle mettre fin à cette longue crise qui aura retardé la tenue de l’élection d’au moins un an? Rien n’est moins sûr. Si l’élection a pu se tenir, c’est bien grâce aux efforts de la communauté internationale qui est au chevet de ce grand malade qu’est la Somalie. C’est dire s’il ne faut pas crier trop tôt victoire. Car tout laisse croire que les protagonistes ont accepté d’aller à l’élection parce que chacun d’entre eux croit que son heure est arrivée, oubliant que le fauteuil présidentiel n’est pas un banc. C’est dire si l’issue de ce scrutin pourrait faire apparaitre au grand jour, de graves dissensions et autres querelles mises entre parenthèses. En tout cas, c’est un euphémisme de dire que le futur locataire de la Villa somalia aura du pain sur la planche. Au-delà des questions existentielles, les Somaliens aspirent aussi à la démocratie. Et le nouveau président devra faire en sorte que la Somalie renaisse de ses cendres et puisse se hisser au rang des nations modernes. Cela dit, le nouveau président élu aura plus que jamais besoin de l’appui de la communauté internationale pour relever les différents défis. Le pays de l’Oncle Sam qui a réinstallé ses pénates dans ce pays après une longue absence due certainement à sa défaite lors de la bataille de la Mer noire en octobre 1993, devrait redoubler son assistance à ce pays.

Dabadi ZOUMBARA