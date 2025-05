PROCEDURE VISANT LA LEVEE DE L’IMMUNITE DE JOSEPH KABILA : Félix Tshisekedi joue gros

Entre l’ancien président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila Kabange, et l’actuel, Félix Tshisekedi, ce n’est pas le parfait amour. C’est un secret de Polichinelle. La rupture est consommée entre les deux hommes. Et depuis lors, le premier est sorti de son long silence, et se montre très critique vis-à-vis de la gestion du second. Ce dernier, qui voit en son prédécesseur, un adversaire politique redoutable, n’a eu de cesse de l’accuser d’être à la solde des rebelles du M23 qui lui donnent, aujourd’hui, le tournis. Des accusations politico-militaires qui ont pris de l’ampleur depuis que Kabila-fils a effectué son retour au bercail ; lui qui vivait depuis plus d’un an, un exil paisible en Afrique du Sud où il préparait sa thèse de doctorat sur les relations sino-congolaises. Ce retour calculé de Joseph Kabila, a d’autant troublé le sommeil de Félix Tshisekedi, que depuis lors, c’est le branle-bas du côté du pouvoir central.

En plus de la procédure judiciaire, plusieurs mesures coercitives ont été prises contre l’ancien dirigeant

Perquisition dans l’une des résidences de l’ex-président, suspension de sa formation politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), autant d’agitations qui traduisent une certaine frilosité des autorités actuelles qui ne sont plus sereines depuis que le fils de Laurent-Désiré Kabila a rejoint le pays par Goma, une zone largement contrôlée par les rebelles du M23. Du stade des accusations, Félix Tshisekedi est passé à une étape supérieure. Et c’est l’épée de la Justice qu’il fait planer aujourd’hui sur la tête de son prédécesseur. En effet, les autorités de Kinshasa accusent Joseph Kabila de «trahison, crimes de guerre et crimes contre l’humanité » en lien avec le conflit dans l’Est congolais. Elles disent disposer d’un «maximum de preuves» attestant de l’implication directe de l’ancien président dans les tueries survenues dans les régions du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, théâtres de violences récurrentes imputées au mouvement armé M23, soutenu par le Rwanda. Et Kinshasa semble déterminée à aller jusqu’au bout de son action. La preuve, la Justice militaire vient de saisir le bureau du Sénat, lui sollicitant la levée de l’immunité parlementaire du sénateur à vie, afin de faciliter l’action judiciaire qui a été enclenchée à son encontre. En plus de la procédure judiciaire, plusieurs mesures coercitives ont été prises contre l’ancien dirigeant. Cela va de la saisie de l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers, ordonnée par la Justice, à des restrictions de mouvement imposées à certains de ses proches collaborateurs soupçonnés par Kinshasa, d’être impliqués dans ce qu’elle qualifie d’«affaire de haute trahison à l’égard de la Nation». Le piège va-t-il se refermer sur Joseph Kabila et faire de lui, le premier ancien chef d’Etat à comparaître devant les juridictions nationales pour des faits d’une telle gravité? Rien n’est moins sûr. Et même si le verrou de cette immunité venait à être sauté et que Kabila était mis en examen, on se demande bien comment la Justice parviendra à l’alpaguer.

Félix Tshékédi, pour le bien de son peuple, gagnerait à promouvoir le dialogue

En effet, faut-il le relever, l’homme vit actuellement dans la région de Goma, une localité dont l’autorité centrale n’a pas le contrôle. On est d’autant plus sceptique que les leaders du mouvement l’AFC-M23 continuent de se la couler douce alors que leurs têtes respectives ont été mises à prix par Kinshasa. C’est dire si le pari du président Félix Tshékédi est risqué. En réalité, il joue gros dans cette affaire. S’il réussit son coup, tant mieux pour lui. Mais s’il venait à échouer, son action pourrait contribuer à braquer davantage un acteur majeur et même incontournable dans les négociations qui sont en cours avec les rebelles du M23 en vue d’une sortie de crise en RDC. On a d’ailleurs du mal à comprendre l’attitude de Kinshasa qui, au moment où elle cherche à se réconcilier avec Kigali, a du mal à trouver une solution à ses divisions internes. A moins que tout cela ne relève d’une grande hypocrisie. Ce qui serait fortement préjudiciable aux populations congolaises qui ont tant souffert des conséquences désastreuses de la guerre qui est repartie de plus belle dans le pays, depuis que le M23 a repris les armes en 2021. Cela dit, Félix Tshékédi, pour le bien de son peuple, gagnerait à promouvoir le dialogue plutôt qu’à mettre l’arsenal judiciaire en branle pour se débarrasser d’un adversaire politique capable de lui tailler des croupières.

«Le Pays»