PROJET D’ACCORD DE PAIX ENTRE LA RDC ET LE RWANDA : On croise les doigts

Les lignes bougent, de plus en plus, en République démocratique du Congo (RDC). En effet, pas plus tard que le 25 avril dernier, le pays de Félix Tshisekedi et celui de Paul Kagame ont signé, sous l’égide des Etats-Unis, une « déclaration de principe » dont l’objectif est de promouvoir la paix et le développement économique dans les Grandes Lacs, avec en ligne de mire, la fin de la guerre qui ravage l’Est de la RDC. L’accord signé par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, et son homologue du Rwanda, Olivier Nduhungireye, en présence du Secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, prévoit également le respect des deux souverainetés et les frontières établies. Certes, pour l’heure, il ne s’agit pas d’un accord de paix, mais c’est déjà une avancée d’autant que la déclaration de principe ouvre la voie à un accord de paix définitif. En effet, cette déclaration de principe signée à Washington, intervient après l’initiative de Doha qui avait réuni, autour d’une même table, les présidents congolais et rwandais qui, au préalable, ne voulaient pas se voir même en peinture. A cela s’ajoute le communiqué conjoint signé par la RDC et le M23. Toutes choses qui suscitent de réels espoirs d’aboutir à une paix durable. Et tout le mal qu’on souhaite aux belligérants, c’est d’œuvrer à la fin de la guerre dans l’Est de la RDC avec son corollaire de morts et de nombreux déplacés. On croise donc les doigts. Car, une chose est de signer un accord, une autre est de respecter le contenu de cet accord.

On ose espérer que Washington et Doha continueront de pousser la RDC et le Rwanda à aller à la paix

Avec cette déclaration de principe, la RDC va-t-elle enfin pouvoir ouvrir l’œil sur les exactions des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et les combattre ? Le Rwanda, de son côté, va-t-il enfin reconnaître la souveraineté de la RDC et cesser d’apporter son soutien au M23? On attend de voir. En tout état de cause, les deux pays ont intérêt à ne pas ramer à contre-courant de la volonté de Washington. Car, ce n’est un secret pour personne que le pays de l’Oncle Sam dispose de moyens de pression aussi bien sur la RDC que sur le Rwanda. Du reste, on ne voit pas comment le Rwanda qui est présenté comme le chouchou des USA, pourrait se mettre à dos l’Administration Trump sans courir le risque de se voir couper le robinet. On ne voit pas non plus la RDC, ce géant au pied d’argile, qui a déjà signé un accord avec l’Amérique pour l’exploitation des métaux précieux en contrepartie de la sécurité, refuser d’appliquer un accord signé sous les auspices des USA. Toujours est-il que le fait que Washington a pris les devants, affaiblit l’homme mince de Kigali et met Fatshi face à ses responsabilités. En tout cas, on ose espérer que Washington et Doha continueront de pousser la RDC et le Rwanda à aller à la paix au grand bonheur de leurs peuples respectifs. La paix passera-t-elle donc par Washington ? Les jours à venir nous le diront. Mais une chose est certaine. Doha et Washington semblent engranger des points là où les organisations africaines sous-régionales, en l’occurrence la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et la Communauté d’Afrique de l’Est (AEC) ont échoué. Certes, elles ont permis, sous la médiation du président angolais, Joao Lourenço, d’arracher quelques cessez-le feu, mais ils n’ont jamais été respectés. Preuve, s’il en est, que l’Afrique peine toujours à trouver elle-même des solutions à ses propres problèmes.

Dabadi ZOUMBARA