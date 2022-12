QUALIFICATION DES LIONS DE L’ATLAS POUR LES DEMI-FINALES DE LA COUPE DU MONDE QATAR : L’Afrique peut croire au rêve

Qui arrêtera les Lions de l’Atlas ? Telle est la question qui se pose au sortir des quarts de finale de la Coupe du monde Qatar 2022, qui ont vu les Marocains se hisser dans le carré d’as d’une compétition où les rêves de consécration du Brésil, des Pays-Bas ou encore de l’Angleterre, qui étaient donnés pour autant de pays autrement plus favoris, ont été brisés parfois dans des torrents de larmes. Les hommes de l’entraîneur Walid Regragui ont réalisé l’exploit en éliminant le Portugal sur un coup de tête rageur de Youssef En-Nesyri à la 41ème minute. Un coup de tête qui n’a rien à envier aux exploits aériens d’un Cristiano Ronaldo resté aussi médusé qu’admiratif sur le banc de touche. L’entrée en jeu du quintuple ballon d’or en seconde période ne changera rien à la donne d’une rencontre qui semblait avoir déjà choisi son vainqueur devant l’héroïsme et la discipline tactique des Marocains qui ont su faire échec aux assauts répétés des Portugais. C’est donc une véritable explosion de joie qui a retenti des montagnes de l’Atlas pour inonder tout le continent africain qui a accueilli le coup de sifflet final de cette rencontre comme une véritable délivrance. Ce, au terme d’interminables arrêts de jeu qui ont vu l’équipe marocaine réduite à 10, sur carton rouge pour accumulation de deux cartons jaunes. Avec cette victoire probante sur un autre cador du football mondial, les Lions de l’Atlas qui ont soit dit en passant déjà épinglé à leur tableau de chasse le Canada, la Belgique et l’Espagne, prouvent, si besoin en est, que ce n’est pas par hasard qu’ils sont à ce stade de la compétition. C’est donc une qualification totalement méritée pour cette équipe qui est pourtant entrée timidement et presque sur la pointe des pieds dans la compétition, et qui est aujourd’hui la véritable révélation de cette Coupe du monde. Un parcours qui honore tout le continent africain qui a envie de bousculer la hiérarchie du football mondial en contestant la suprématie des Européens et des Sud-américains qui ont jusque-là réussi à faire de cette compétition, leur chasse gardée. Le rêve est d’autant plus permis que mis en appétit par ces succès successifs, ce sont des Lions de l’Atlas encore plus affamés de victoires et de reconnaissance mondiale qui se présenteront sans complexe le 13 décembre prochain devant leur adversaire, pour écrire une autre page de leur l’histoire. Ce sera devant la France qui a battu l’Angleterre sur le score de 2 buts à 1, et qui se rapproche aussi de son rêve d’accrocher une troisième étoile à sa tunique. Au menu donc des Lions de l’Atlas pour la deuxième demi-finale de ce mondial, du Coq gaulois dans une rencontre de tous les possibles. Jamais l’Afrique n’a été si près du but. A présent, elle peut croire au rêve.

Outélé KEITA