QUESTION A QUI DE DROIT  

Le 6 décembre 2000, alors qu’il manifestait avec ses camarades pour réclamer justice pour Norbert Zongo et ses compagnons assassinés le 13 décembre 1998, Flavien Nébié, alors élève en classe de CM2 à Boussé, a été abattu dans des circonstances non encore élucidées. Quant au dossier Norbert Zongo, on sait qu’il avait été rouvert à la faveur de l’insurrection populaire d’octobre 2014 qui a emporté le régime de Blaise Compaoré. Quid du dossier Flavien Nébié? Où en est-on exactement ? Ou bien ce dossier a-t-il été totalement enterré ? Autant de questions que je me pose sans réponse.

