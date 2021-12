QUESTION A QUI  DE DROIT  

A quand le bitumage du tronçon Gounghin/Fada ? C’est la question que tout le monde se pose depuis maintenant près de trois ans. Si les travaux de bitumage de certaines routes ont été suspendus à cause de l’insécurité liée au terrorisme, on ne peut pas en dire autant pour l’axe Gounghin/Fada qui, de mémoire, n’a jamais enregistré une attaque terroriste. Qu’est-ce qui se passe donc ? A quel niveau se situe le problème ? Autant de questions que je n’ai de cesse de me poser.

Un fils de la région de l’Est