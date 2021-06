QUESTION A QUI DE DROIT  

Je fais le constat que chaque année, à l’occasion des examens du BEPC et du BAC, les convocations des enseignants retenus pour la correction, tardent à tomber. Qu’est-ce qui explique cela ? Je me pose la question parce que certains enseignants, jusqu’à la veille des examens, n’avaient pas reçu leurs convocations respectives et ce, alors même qu’ils étaient appelés à se déplacer d’une zone à une autre à cet effet. Voyez-vous ? N’y a-t-il pas lieu de revoir les choses en faisant en sorte que chaque enseignant, 72 heures avant les examens scolaires, soit situé ?

Un enseignant du secondaire