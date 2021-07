QUESTION A QUI DE DROIT

Je me rappelle qu’en 2010, à l’issue d’une enquête conduite par des parlementaires, de nombreuses irrégularités avaient été relevées dans la gestion du foncier au Burkina Faso, notamment sous le règne de Blaise Compaoré. Je me rappelle qu’il avait été recommandé le retrait de 105 000 parcelles illégalement acquises. Mais depuis lors, je n’en entends plus parler. Où en est-on exactement ? Ou bien s’agissait-il seulement d’un effet d’annonce ?Autant de questions que je me pose sans réponse et je souhaite que l’on éclaire ma lanterne.

Un citoyen burkinabè